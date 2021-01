ऑस्ट्रेलिया में ब्रिसबेन (IND vs AUS Brisbane Test) के ऐतिहासिक मैदान पर सुनहरा इतिहास लिखने वाली टीम इंडिया इस जीत के लिए बेताब थी. भारतीय टीम यहां अपने स्टार खिलाड़ियों के बगैर खेल रही थी और उसकी बॉलिंग यूनिट तो बिल्कुल अनुभवहीन था फिर भी अपने मजबूत इरादों और जोश से लबरेज टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम का यह किला ढहा दिया. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत की इस जीत के लम्हे का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में टीम इंडिया के खिलाड़ियों को दिखाया गया है कि वह किस ढंग से इस जीत का इंतजार कर रहे थे. Also Read - IND vs AUS: कोच Ravi Shastri ने बताया- विदेशों में Rishabh Pant को क्यों देते हैं मौका

भारत इस बार यहां बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को बचाने उतरा था. चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी दिन आखिरी सत्र तक यह नहीं मालूम था कि यह सीरीज आखिर कौन जीतेगा. फिर रिषभ पंत के विनिंग चौके से भारत ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. मैच के अंतिम क्षणों में जब यह मैच रोमांच के चरम पर था, तब टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों की धड़कनें भी तेज थीं. उनके जज्बात भी अपने चरम पर थे, जो कैमरे में बखूबी कैप्चर हो गए. देखें इस टेस्ट मैच को जीतकर भारतीय खिलाड़ियों किस अंदाज में मनाया जश्न… Also Read - Rishabh Pant Girlfriend Isha Negi: रिषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में मचाया तहलका, इधर उनकी गर्लफ्रेंड ईशा ने...

Test cricket at its best. Also Read - IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया को गाबा पर गुरूर था, भारत ने यूं किया चकनाचूर

Our camera was there to capture all the emotion as India pulled off a victory for the ages at the Gabba #AUSvIND pic.twitter.com/V3QchmOklA

