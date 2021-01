टेस्‍ट सीरीज में एतिहासिक जीत के बाद हर कोई भारत की टीम की प्रशंसा कर रहा है. अधिांश क्रिकेटर्स के चोट से जूझने के बावजूद भारत गाबा में जीत के सूखे को खत्‍म कर सीरीज 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब रहा. बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली ने भी टीम की जीत पर उन्‍हें पांच करोड़ का बोनस देने का ऐलान किया. अब क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से भी इस बाबत एक खुला पत्र बीसीसीआई को दिया गया है. Also Read - IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया की हार पर आई Ricky Ponting की प्रतिक्रिया, कही यह दर्दभरी बात

क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से बीसीसीआई को इस यादगार टूर के लिए शुक्रिया किया गया. "क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया हमेशा ही दोस्‍ती निभाने के लिए बीसीसीआई का शुक्रगुजार रहेगा. बीसीसीआई ने सीरीज का अच्‍छे से संचालन करने के लिए हमपर पूरा विश्‍वास और वचनबद्धता दिखाई."

कोरोना काल में जब हर कोई परेशान है इस सीरीज के माध्‍यम से हम बीसीसीआई की मदद से करोड़ों फैन्‍स के चेहरे पर मुस्‍कुराहट ला पाए. अंतरराष्‍ट्रीय टूर का आयोजन करने के लिए इस वक्‍त एक अलग तरह की चुनौती सामने आ रही है. भारतीय टीम, कोचिंग स्‍टाफ और सपोर्ट स्‍टाफ का पूरी तरह से सहयोग करने के लिए शुक्रिया."

An open letter to our friends in Indian Cricket, and to everyone who played their part to help deliver this memorable series! 🤜🤛 @BCCI pic.twitter.com/rk4cluCjEz

— Cricket Australia (@CricketAus) January 20, 2021