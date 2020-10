बीसीसीआई ने सोमवार को आगामी ऑस्‍ट्रेलिया दौरे (India Tour of Australia 2020-21) के लिए भारत की टेस्‍ट, वनडे और टी20 टीम का ऐलान किया. खासबात ये है कि किसी भी फॉर्मेट की टीम में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को जगह नहीं दी गई है. Also Read - Circus: कहीं खो ना जाएं जोकर, रिंग मास्टर, करतब दिखाते शेर, हाथी, मौत के कुएं में दौड़ती मोटरसाइकिल...

BCCI ने बताया अनफिट

बीसीसीआई की तरफ से बताया गया कि रोहित शर्मा चोटिल हैं. उनकी चोट की प्रोग्रेस को देखते हुए ही उन्‍हें ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के बीच में टीम का हिस्‍सा बनाया जा सकता है.आ

MI ने कहा- खेल सकते हैं रोहित

ईपीएल में रोहित शर्मा अपनी चोट के चलते मुंबई इंडियंस के पिछले दो मैचों में नहीं खेले हैं. हालांकि फ्रेंचाइजी की तरफ से कहा गया है कि वो आने वाले आईपीएल मैचों में मैदान पर वापसी करेंगे.

गले नहीं उतर रही कंफ्यूजन

रोहित के फिट होने को लेकर बीसीसीआई और मुंबई इंडिंयस की तरफ से दिए गए अलग अलग बयान फैन्‍स के गले से नहीं उतर रहे हैं. अगर रोहित फिट नहीं हैं तो फिर मुंबई के लिए कैसे खेलेंगे. अगर रोहित की चोट ज्‍यादा गंभीर नहीं है तो फिर उन्‍हें पूरे ऑस्‍ट्रेलिया दौरे से ही क्‍यों बाहर किया गया है.

फैन्स ने विराट-शास्‍त्री पर लगाया गंभीर आरोप

ट्विटर पर इस वक्‍त हैशटैग हिटमैन सबसे ज्‍यादा टेंड हो रहा है. रोहित के फैन आरोप लगा रहे हैं कि विराट कोहली और रवि शास्‍त्री ने साजिश के तहत ही रोहित शर्मा को टीम से निकालने का गेम प्‍लान बनाया है.

Virat and other BCCI officials politics#Hitman Rohit pic.twitter.com/kC9pjfa7FU — Mahesh Bharath (@MaheshBharath9) October 27, 2020

BCCI:- Rohit is not fit

MI:- Rohit is in the net Even mayank is injurd but still he is in the squad

Rohit Sharma is in the nets still he is unfit??

Explain clearly @imVkohli

@BCCI #Hitman pic.twitter.com/YJmxgm9xiz — Divyansh 🇮🇳 (@Divyans63447998) October 27, 2020

#Hitman #BCCI he just taken rest for 2 match doesn’t mean he can play in December he is absolutely fine and fire tomorrow against RCB how can #BCCI gives VC to kl rahul on what basics that too in ODI pic.twitter.com/9UMkmYgjxJ — Karuna*® (@Karankk319) October 27, 2020

It hurts a lot Please give clear Information about rohit sharma… #Hitman pic.twitter.com/tedKMPvbME — Hari krishnan (@Harikri90816319) October 27, 2020

Rohithsharma is far more better than our current captain so called @imVkohli…@BCCI is really going to pay huge some of loss in the absence of #Hitman…#AustraliaTour #BCCI #Hitman pic.twitter.com/QK2t8LSmHX — Aiden Pearce!! (@R174Ram) October 27, 2020

