भारतीय टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने मेलबर्न टेस्‍ट में बल्‍ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन कर भारत की जीत में अहम योगदान दिया. जडेजा ने कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) के साथ शतकीय साझेदारी बनाई जिससे टीम इंडिया को ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) पर बड़ी बढ़त प्राप्‍त हुई. पूर्व ऑस्‍ट्रेलयाई क्रिकेटर माइकल हसी (Michael Hussey) को अब भी जडेजा के टॉप ऑर्डर में अच्‍छा प्रदर्शन कर पाने पर संदेह है.

माइकल हसी (Michael Hussey) ने कहा, "मैं रवींद्र जडेजा का बड़ा फैन हूं. मेरा मानना है कि बीते कुछ सालों में उनकी बल्‍लेबाजी में काफी सुधार आया है. वो काफी आत्‍मविश्‍वास और निरंतरता के साथ बल्‍लेबाजी करते हैं. मेरे मन में अभी भी एक प्रश्‍न चिन्‍ह्र है कि क्‍या वो टॉप-6 में बल्‍लेबाजी कर पाएंगे."

हसी (Michael Hussey) ने कहा, "मुझे लगता है कि नंबर-7 उनके लिए सही जगह है जहां वो टीम के लिए अच्‍छे रन बना सकते हैं लेकिन जब आप उन्‍हें टॉप-6 में जगह देते हैं तो उन्‍हें बड़ी पारियां खेलनी होंगी और शतक लगाने होंगे. मुझे पूरी तरह विश्‍वास नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं."

वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉप मूडी ने कहा, “मेरा मानना है कि रवींद्र जडेजा सभी प्रकार की परिस्थितियों के लिए एक क्‍वारिटी ऑलराउंडर हैं. उन्‍होंने 50 टेस्‍ट मैच खेले हैं जिसमें से 33 घर पर और 17 बाहर खेले हैं. मुझे लगता है कि वो अपने करियर में नया अध्‍याय लिखने के लिए तैयार है जहां से वो एक पूरी तरह गेंदबाज और पूरी तरह टॉप ऑर्डर बल्‍लेबाज के रूप में जाने जा सकते हैं. वो भारतीय टीम को एक अच्‍छा बैलेंस प्रदान करते हैं.”