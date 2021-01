इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) टीम इंडिया की क्षमताओं पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं. बड़बोले वॉन को टीम इंडिया ने पहले ही कई मौकों पर गलत साबित किया है लेकिन वह हर बार एक नए कटाक्ष के साथ अपनी फिजूल की टिप्पणियां करने से बाज नहीं आते हैं. ताजा मामला ब्रिसबेन टेस्ट को लेकर है, जहां टीम इंडिया सख्त क्वॉरंटीन नियमों की वजह से वहां का दौरा करना नहीं चाहती है. टीम इंडिया की इस चिंता को वॉन किसी और ही एंगल से देख रहे हैं. Also Read - India vs Australia: Mohammed Siraj ने बताया- राष्ट्र गान के वक्त क्यों निकल पड़े आंसू

गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में ये खबरें खूब छाई रहीं कि बीसीसीआई (BCCI) ने अपनी समकक्ष ऑस्ट्रेलिया को लिखा है, ‘अगर टीम इंडिया को ब्रिसबेन पहुंचकर यहां एक और सख्त क्वॉरंटीन नियमों का पालन करना होगा, तो वह चौथे टेस्ट मैच के लिए यहां का दौरा करना नहीं चाहती है.’ Also Read - In Pics, INDvsAUS, DAY-1, HIGHLIGHTS: पुकोवास्‍की-लाबुशाने की शतकीय साझेदारी से जूझता दिखा भारत, डेब्‍यूटेंट Navdeep Saini ने खोला खाता

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से यह खबरें चल रही हैं कि उन्होंने टीम इंडिया की इस चिंता जताते हुए कहा है, ‘अगर आप गौर करें, तो हम सिडनी पहुंचने से पहले 14 दिन तक दुबई में क्वॉरंटीन में थे और सिडनी पहुंचकर फिर अगले 14 दिन भी यही किया. इसका मतलब है कि हम करीब एक महीने तक इस सख्त बबल में ही रहे. अब हम इस दौरे के बिल्कुल अंत में एक बार फिर खुद को क्वॉरंटीन में रखना नहीं चाहते हैं.’ Also Read - India vs Australia: राष्ट्र गान पर Mohammed Siraj के छलके आंसू, मोहम्मद कैफ ने 'कुछ लोगों' को दिखाया आईना

Covid restrictions or the Pitch in Brisbane they are concerned about ? https://t.co/5sfB1rQhfR

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 6, 2021