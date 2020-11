भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम इंडिया के गेंदबाजी अटैक को लेकर काफी बातचीत हो रही थी। क्रिकेट समीक्षकों का कहना था कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी वाला पेस अटैक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। Also Read - India vs Australia 2020/21: दूसरे वनडे में कप्तान Virat Kohli से हुई ये 3 गलती, जानिए पूरी डिटेल

हालांकि अभी तक भारतीय गेंदबाजी अटैक मेजबान टीम के शीर्ष बल्लेबाज डेविड वार्नर, एरोन फिंच और स्टीव स्मिथ को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। वार्नर, फिंच और स्मिथ ने वनडे सीरीज के दोनों मैचों में लगातार अर्धशतकीय पारियां खेली है।

बुमराह और शमी के अलावा युवा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। वहीं स्पिनर युजवेंद्र चहल और रवींद्र जडेजा भी बेअसर रहे हैं।

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान ने भी भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी को हार का कारण बताया।

Quality of our Bowlers is unquestionable but consistency is. It was all about finding the right length in Australia that to quickly which hasn’t happened yet #AUSvIND

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 29, 2020