भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Austraia) के बीच जारी टेस्‍ट सीरीज के दौरान बायो-बबल (Bio Bubble) के सख्‍त नियमों को लेकर पैदा हुआ विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है. बताया जा रहा है कि क्‍वीन्‍सलैंड प्रांत के ब्रिसबेन शहर में होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम सख्‍त क्‍वारंटाइन नियमों के चलते नहीं खेलना चाहती है. पेश मामले में अब संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) का बयान सामने आया है जो आग में घी डालने जैसा है. Also Read - India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ Sydney Test से पहले कोरोना टेस्ट में पास हुई टीम इंडिया

संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने सोशल मीडिया के माध्‍यम से इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्‍होंने लिखा, “ये सच में काफी आसान है. या तो आप खुद को चयन प्रक्रिया से बाहर कर लें. अन्‍यथा क्‍वारंटाइन नियमों का पालन करे. आप दोनों चीजों को एक साथ नहीं रख सकते हैं.” Also Read - India vs Australia: रोहित-पंत विवाद से पहले टीम इंडिया ने दो और बार तोड़ा था कोविड प्रोटोकॉल

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच तीसरा मैच क्‍वीन्‍सलैंड प्रांत के ब्रिसबेन शहर में गाबा मैदान पर होना है. टीम इंडिया वहां नहीं खेलना चाहती है क्‍योंकि ब्रिसबेन में बायो-बबल और क्‍वारंटाइन को लेकर नियम बेहद सख्‍त हैं. क्‍वीन्‍सलैंड सरकार के एक मंत्री ने हाल ही में बयान दिया है कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम सख्‍त क्‍वारंटाइन नियमों का पालन नहीं कर सकती है तो उन्‍हें वहां आने की जरूरत नहीं है. Also Read - Rohit Sharma, Rishabh Pant सहित सभी पांच क्रिकेटर्स को सिडनी टेस्‍ट में खेलने की मिली इजाजत !

It’s quite simple really. Either rule yourself out for selection or once selected respect the bio bubble & the strict protocols. Can’t have it both ways.#INDvsAUSTest

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) January 4, 2021