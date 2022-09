सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ खिताबी मुकाबले में (India vs Australia) विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी की. उन्‍होंने 191 की स्‍ट्राइकरेट से खेलते हुए 36 गेंदों पर 69 रन ठोक दिए. 187 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान सूर्या और विराट की शतकीय साझेदारी ने मैच का रुख ही पलट कर रख दिया लेकिन क्‍या आपको पता है कि मैच से पहले तक 32 वर्षीय सूर्या बीमार थे. जी हां, सूर्यकुमार ने खुद इस बात का खुलासा किया है. हैदराबाद के राजीव गांधी स्‍टेडियम में खेले गए मुकाबले से पहले तक तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर थी. ऐसे में यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो-मरो जैसा था. बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में अक्षर पटेल (Axar Patel) से बातचीत के दौरान सूर्या ने अपनी मेडिकल कंडीशन को लेकर जानकारी दी.Also Read - IND vs AUS: रोहित शर्मा ने की सूर्यकुमार यादव की तारीफ, बल्लेबाजी पर कह दी यह बात

वीडियो में अक्षर पटेल प्‍लेयर ऑफ द मैच सूर्यकुमार यादव का इंटरव्यू ले रहे हैं. उन्‍होंने सूर्या से पूछा, “मैच से पहले सुबह जब उठे तो फिजियो रूम में काफी हलचल थी और सभी आपके बारे में बात कर रहे थे, आखिर हुआ क्या था? सूर्यकुमार ने इसपर कहा कि मौसम बदल रहा है और हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, ऐसे में मेरे पेट में दर्द था और बाद में बुखार भी आ गया था.” Also Read - सूर्यकुमार यादव से खौफजदा हैं ऑस्‍ट्रेलियाई कोच, बयान में दिखा T20 WC को लेकर डर

From setting the stage on fire to a special pre-match tale! 🔥 😎

Men of the hour – @surya_14kumar & @akshar2026 – discuss it all after #TeamIndia‘s T20I series win against Australia in Hyderabad. 👍 👍- By @RajalArora

Full interview 🔽 #INDvAUS https://t.co/rfPgcGyO0H pic.twitter.com/rDWz9Zwh3h

— BCCI (@BCCI) September 26, 2022