सिडनी में खेले गए पहले वनडे मैच (India vs Australia 1st ODI) में टीम इंडिया को मेजबान टीम ने 66 रनों से हरा दिया. हार के बाद विराट कोहली ने इस हार पर बात करते हुए कहा कि वह इस हार पर कोई बहाना नहीं बना सकते उन्हें इस मैच की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिला था. Also Read - IND vs AUS 1st ODI: भारत-ऑस्‍ट्रेलिया ने मिलाकर ठोके 682 रन, इस खास लिस्‍ट में बनाई जगह

हालांकि कप्तान ने यह जरूर कहा कि वह और उनकी टीम काफी लंबे समय बाद इस बड़े फॉर्मेट वाले खेल को खेल रही है तो यह एक कारण हो सकता है क्योंकि वे और बाकी खिलाड़ी लॉकडाउन के बाद बस टी20 क्रिकेट ही खेल रहे थे. इस बीच विराट टीम ऑलराउंडर की कमी को हार का सबसे बड़ा कारण माना. Also Read - India vs Australia 2020/21: विराट कोहली का कैच ड्रॉप करने पर ब्रैड हॉग ने एडम जांपा का इस तरह से उड़ाया मजाक

कप्तान विराट कोहली ने कहा कि दुर्भाग्य से हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं, जो बॉलिंग कर सकें और हमारे पास इस समय मार्कस स्टॉयनिस और एडम जाम्पा जैसा कोई और ऑलराउंडर विकल्क भी नहीं जिसे हम खिला सकें. यानी हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग करने के लिए फिट होते तो टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया पिचों पर अपने बाकी तेज गेंदबाजों का दबाव कम करने का विकल्प होता. लेकिन लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे पांड्या अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं. Also Read - India vs Australia: शतक से चूके हार्दिक पांड्या, वनडे में बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर

एक साल से ज्यादा समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे पांड्या ने पिछले साल अपनी पीठ की सर्जरी कराई थी. इसके बाद हाल ही में यूएई में खेले गए आईपीएल में वह बॉलिंग से दूर रहे. लेकिन इस बीच बल्लेबाजी में उनके प्रदर्शन और उनकी फिटनेस को लेकर कोई सवाल नहीं है. वह आज के मैच में सबसे ज्यादा 90 रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. लेकिन पहले उनके खेलने से टीम के पास एक अतिरिक्त गेंदबाज का विकल्प होता था, जो अब नहीं हैं. विराट इसी पर अपनी चिंता जता रहे थे.

इसके अलावा विराट ने कहा, ‘बल्लेबाजी को लेकर अब हम विस्तार से बात कर चुके हैं. सभी बल्लेबाज अपनी बैटिंग को लेकर प्रतिबद्ध हैं.’ उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि उनकी टीम ने यहां सही चांस लिया. हार्दिक की पारी इसका बेहतरीन उदाहरण है. बल्लेबाज की अगर बात करें तो हमने यहां शानदार और सकारात्मक क्रिकेट खेली और भविष्य में भी हम ऐसा ही खेल जारी रखेंगे.

इसके अलावा विराट ने काफी लंबे समय बाद वनडे क्रिकेट में वापसी को एक कारण मानते हुए कहा, ‘काफी लंबे समय बाद वनडे क्रिकेट खेलने से हम कुछ कुछ भटके हुए दिखे. 25 ओवर के बाद हमारी शारीरिक भाषा बहुत अच्छी नहीं थी. अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी बेहतरीन टीम के खिलाफ मौके नहीं भुनाते हो तो आपको इसका भुगतान करना ही होता है.’