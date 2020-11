Trending Cricket News: सिडनी में लगातार दूसरी हार के साथ भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia, 2nd ODI) के खिलाफ सीरीज गंवा दी है। अब कैनबरा में होने वाले आखिरी वनडे में भारतीय टीम सम्‍मान बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। भारत की लगातार दूसरी हार के बाद सोशल मीडिया पर सीमित ओवरों के क्रिकेट में उपकप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) क्‍यों ट्रेंड कर रहे हैं ? आइये हम आपको इसका कारण बताते हैं। Also Read - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: दूसरे वनडे में यूं हारा भारत, तस्वीरों में देखें मैच की झलकियां

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) चोट के चलते इस वक्‍त ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज का हिस्‍सा नहीं हैं। टेस्‍ट सीरीज के आखिरी दो मैचों में उनकी वापसी की उम्‍मीद जताई जा रही है। वो फिलहाल बैंगलुरू स्थित राष्‍ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

हिटमैन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपना आखिरी अंतरराष्‍ट्रीय मैच न्‍यूजीलैंड में टी20 सीरीज के दौरान खेला था। इस सीरीज में रोहित का बल्‍ला खूब चला। वो अपने दम पर न्‍यूजीलैंड को क्‍लीन स्‍वीप करने में सफल रहे। इसके बाद न्‍यूजीलैंड में वनडे सीरीज और फिर टेस्‍ट सीरीज में भारत को शिकस्‍त झेलनी पड़ी।

ऑस्‍ट्रेलिया में लगातार दो हार के बाद अब भारत की अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में लगातार सात हार हो गई है। फैन्‍स ऐसा मान रहे हैं कि रोहित के टीम से जाते ही भारतीय टीम जीत की पटरी से भटक गई है।

फैन्‍स ने इसे लेकर मजेदार कमेंट किए।

With Rohit Sharma physically in India and Virat Kohli mentally here, how about calling back the Indian team to join Rohit Sharma and prepare for the next IPL? 🤔🤔🤔 — Anil Swarup (@swarup58) November 29, 2020

@imVkohli 7 over 70 runs U select saini on the basis of ? Rcb teammate i guess😂

Rohit sharma for the capitancy all the way❤ #AUSvIND — Sau’rabh Chavan (@junior_chavan) November 29, 2020