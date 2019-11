भारत और बांग्‍लादेश के बीच दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में बांग्‍लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

रोहित शर्मा की कप्‍तानी वाली टीम इंडिया पहले बल्‍लेबाजी के लिए आएगी. टीम में युवा ऑलराउंडर शिवम दुबे को अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में डेब्‍यू करने का मौका मिला है.

Proud moment for Shivam Dube who is all set to make his T20I debut for #TeamIndia.

Go well, Shivam @Paytm #INDvBAN pic.twitter.com/QoPvzd3QZg

— BCCI (@BCCI) November 3, 2019