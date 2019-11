दिल्‍ली टी20 में भारत ने बांग्‍लादेश के समक्ष 149 रनों का लक्ष्‍य रखा. विराट कोहली की जगह टीम इंडिया में नंबर तीन पर खेल रहे केएल राहुल मौके का फायदा नहीं उटा सके. वो महज 17 गेंद पर 15 रन बनाकर अमीनुल इस्‍लाम की गेंद पर महमूदुल्‍लाह को आसान कैच देकर आउट हो गए.

खास बात ये है कि हाल ही में खत्‍म हुई विजय हजारे ट्रॉफी में होम टीम कर्नाटक के लिए खेलते हुए केएल राहुल ने 11 मैचों में 81.25 की औसत से 598 रन बनाए थे. वो सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में तीसरे स्‍थान पर रहे थे.

अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में बार-बार फ्लॉप होने पर केएल राहुल फैन्‍स के निशाने पर आ गए.

Is KL Rahul Strike rate becoming a concern ? He was Consistent in Vijay Hazare Trophy but see his strike rate was also a concern there. #AskStar — Ajay (@AjGupta0701) November 3, 2019

Backing a player like kl rahul after repetitive failures in all formats, is it a sign of diminishing bench strength? Why India didn’t played sanju samson tonight? #AskStar @StarSportsIndia — Vipul R Trivedi (@vipul_capri) November 3, 2019

Fans waiting for KL Rahul #INDvBAN pic.twitter.com/HrXkelUjyG — Sir Jadeja Fan (@SirrrJadeja) November 3, 2019