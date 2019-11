कोलकाता के ईडन्‍स गार्डन पर भारत के पहले ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्‍ट मैच के लिए मंच तैयार है। पिंक बॉल से होने वाले इस मैच के लिए भारतीय टीम जमकर पसीना बहा रही है। इंदौर टेस्‍ट मैच पारी और 130 रन से जीतने के बाद मंगलवार को टीम इंडिया कोलकाता पहुंच गई।

बीसीसीआई ने विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम के कोलकाता पहुंचने पर अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी। 22 नवंबर को भारत को बांग्‍लादेश के खिलाफ मैच खेलना है.

#TeamIndia have arrived here in Kolkata for the #PinkBallTest#INDvBAN pic.twitter.com/fAoCdBM306

— BCCI (@BCCI) November 19, 2019