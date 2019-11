नागपुर टी20 में भारतीय टीम ने 30 रन से जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम की. युवा तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में हैट्रिक ली और वो ऐसा करने वाले भारत के पहले पुरुष गेंदबाज बन गए हैं. मैच के बाद बीसीसीआई से एक बड़ी चूक हुई, जिसके लिए फैन्‍स ने उन्‍हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया.

दीपक चाहर ने मैच के दौरान 3.2 ओवर गेंदबाजी की और सात रन देकर छह विकेट निकाले. टी20 अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में ये सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन है. चाहर ने इसके अलावा अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद वा चौथे ओवर की पहली दो गेंद पर लगातार विकेट निकालकर अपनी हैट्रिक पूरी की.

इस हैट्रिक के साथ ही भारत ने नागपुर टी20 अपने नाम करने के साथ-साथ सीरीज पर भी 2-1 से कब्‍जा कर लिया. बीसीसीआई ने मैच जीतने के बाद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसमें दावा किया गया कि दीपक चाहर टी20 अंतरराष्‍ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.

@BCCI you are wrong. It was Ekta Bisht who took the first hatrick for India. You conveniently forget her because she is a woman. And that was in 2012. It took 7 more years for a man to do it.

