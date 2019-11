राजकोट टी20 के दौरान भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत ने एक ऐसी गलती की जिसके चलते वो फिर फैन्‍स के निशाने पर आ गए. पंत की छोटी से गलती के चलते भारतीय टीम लिटन दास के विकेट से महरूम रह गई.

दरअसल, पावरप्‍ले के अंतिम ओवर में कप्‍तान रोहित शर्मा ने युजवेंद्र चहल को अपना पहला ओवर डालने के लिए बुलाया. पहले पांच ओवरों में मेहमान टीम ने बिना कोई विकेट गंवाकर 41 रन बनाए. लिटन दास और नईम ने बांग्‍लादेश को अच्‍छी शुरुआत दिलाई थी.

युजवेंद्र चहल के ओवर में लिटन दास आक्रमक तरीके से बल्‍लेबाजी करने लगे. तीसरी गेंद पर उन्‍होंने आगे आकर छक्‍का लगाने का प्रयास किया. हालांकि वो गेंद का बल्‍ले से संपर्क कर पाने में बीट हो गए और रिषभ पंत ने बिना देरी करे उन्‍हें स्‍टंप आउट कर दिया.

टीम इंडिया अभी पहला विकेट गिरने की खुशी ही मना रही थी की ऑन फील्‍ड अंपायर ने रिषभ द्वारा विकेट से पहले गेंद पकड़ने का शक होने पर तीसरे अंपायर से मदद ली. रिप्‍ले के दौरान पाया गया कि जब रिषभ ने गेंद को पकड़ा तब गेंद अभी स्‍टंप्‍स को पार भी नहीं हुई थी.

नियम के मुताबिक स्‍टंप्‍स को पार किए बिना अगर विकेटकीपर बॉल पकड़ ले तो इसे नोबॉल करार दिया जाता है. लिहाजा लिटन दास को जीवनदान मिल गया. इस बड़ी गलती के बाद रिषभ पंत फैन्‍स के निशाने पर आ गए. ट्विटर पर फैन्‍स ने उनके खिलाफ बेहद नकारात्‍मक टिप्‍पणी की.

