भारतीय टीम के पहले डे-नाइट टेस्‍ट से पहले सभी खिलाड़ी इस वक्‍त नेट्स में खूब पसीना बहा रहे हैं। विशेषज्ञ रात के वक्‍त पिंक बॉल किस तरह से स्‍विंग होगी इसे लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। इसी बीच भारतीय स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने सोमवार को नेट सेशन के दौरान एक नए तरीके का प्रयोग किया।

कोलकाता के ईडन्‍स गार्डन में 22 नवंबर से भारत और बांग्‍लादेश के बीच डे-नाइट मैच होगा। यह मैच दोपहर एक बजे से शुरू होकर रात करीब साढ़े आठ बजे तक खेला जाएगा। रविचंद्रन अश्विन ने इस मैच के लिए प्रैक्टिस सेशन के दौरान दाएं हाथ से गेंदबाजी की। वो आम तौर पर बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं।

No one: We are running out of variations

Ashwin Anna: Hold my beerpic.twitter.com/HCuLxdquqy

— Ravi Maestri (@ravimaestri) November 18, 2019