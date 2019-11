बांग्‍लादेश के खिलाफ (IND vs BAN) भारतीय टीम अपना पहला डे-नाइट टेस्‍ट (Day Night Test) पारी के अंतर से जीतने में कामयाब रही. टेस्‍ट मैच के दौरान बड़ी संख्‍य में फैन्‍स का स्‍टेडियम तक आना भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि की तरह रहा. इस मैच के दौरान एक ऐसी घटना भी हुई जिसे कोई खेल प्रेमी याद रखना नहीं चाहेगा.

दरअसल, मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए संजय मांजरेकर ने साथी कमेंटेटर हर्षा भगले पर एक ऐसा कमेंट कर दिया जिसके चलते वो ट्विटर पर ट्रोल हो गए. मैच के दौरान संजय मांजरेकर और हर्षा भोगले के बीच जुबानी जंग देखने को मिली. विश्‍व कप 2019 के दौरान ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के खिलाफ बयानबाजी को लेकर मांजरेकर पहले भी चर्चा में रह चुके हैं।

इस तरह शुरू हुआ पूरा विवाद

मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए हर्षा भोगले ने कहा डे-नाइट टेस्‍ट के बाद जब इसके लेकर समीक्षा की जाएगी तो गेंद की विजिबिल्‍टी (दृश्यता) का मुद्दा जरूर उठेगा. फिल्डिंग के दौरान, स्लिप में कैच करने के दौरान, बल्‍लेबाजी के दौरान खिलाड़ियों को पिंक बॉल को देखने में दिक्‍कत हो रही है. भारत के लिए 37 टेस्‍ट मैच खेल चुके संजय मांजरेकर ने इसपर कहा कि मुझे नहीं लगता कि दृश्‍यता कोई मुद्दा है.

हर्षा भोगले ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमें खिलाड़ियों से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्‍या उन्‍हें दृश्‍यता में दिक्‍कत हो रही है या नहीं.” मांजरेकर की तरफ से इसपर कहा गया कि शायद आपको यह सवाल हमसे करना चाहिए. हमने टेस्‍ट क्रिकेट खेला है. हमें इस बात की अच्‍छे से जानकारी है कि मैदान पर क्‍या हो रहा है.”

संजय मांजरेकर की इस अपमान भारी टिप्‍पणी पर हर्षा भोगले ने कहा, “केवल क्रिकेट नहीं खेलने से ही आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपको इसके प्रति जानकारी नहीं है. अगर ऐसा होता तो हमारे समय में टी20 क्रिकेट था ही नहीं. हम फिर भी इसे लेकर अपने विचार रखते हैं.”

सुनें पूरी कमेंट्री

This is unnecessarily condescending and disappointing coming from someone such as @sanjaymanjrekar who I have respect and affection for. Of course playing the game at the highest level is great. But, as @bhogleharsha says, no harm at all in asking those involved in THIS game. https://t.co/MTvIVLzcK0 — Anand Vasu (@anandvasu) November 24, 2019

ट्विटर पर फैन्‍स का फूटा गुस्‍सा

The @sanjaymanjrekar v @bhogleharsha controversy is ridiculous. Listen to Australian, NZ, SA or English commentators. They disagree with each other every 2 minutes while pulling the “have you ever made a 200” card. Strong opinions are awesome. — Dennis Wagner (@DennisCricket_) November 24, 2019

#SanjayManjrekar has played exactly the same no of cricket matches with the pink ball as #HarshaBhogle. There wasn’t anything wrong in what HarshaBhogle said & Manjrekar had no business being rude on air. Never liked him when he was playing, will never like him commentating. https://t.co/c7Ho1fmSav — Pallavi Deka (@pallavi_deka) November 24, 2019