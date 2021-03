भारत और इंग्लैंड के बीच पुणे में पहले वनडे मैच की शुरुआत हो गई है. इंग्लैंड ने यहां टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है. इस बीच भारतीय टीम में ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) को डेब्यू का मौका मिला है. Also Read - India vs England, पहला वनडे आज: क्या Virat Kohli शतक ठोककर तोड़ेंगे ये खास रिकॉर्ड!

इसके अलावा खराब फॉर्म से जूझ रहे केएल राहुल (KL Rahul) को भी मौका मिला है. राहुल को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टीम में शामिल किया गया है. यानी शानदार फॉर्म में चल रहे रिषभ पंत को आराम देने का फैसला लिया गया है. पंत ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज से ही लगातार भारतीय टीम के लिए हर फॉर्मेट में खेलते नजर आ रहे थे.

टीम इंडिया के दो नए डेब्यू स्टार की बात करें तो 25 वर्षीय प्रसिद्ध आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (IPL) के लिए खेलते हैं. वह बीते 3 सीजन से इस फ्रैंचाइजी के लिए आईपीएल में खेल रहे हैं और उन्होंन अभी तक कुल 24 मैच खेलकर 18 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा इस राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ने अभी तक कुल 48 लिस्ट A मैच खेले हैं, जिसमें कुल 81 विकेट उनके नाम हैं. वह 9 फर्स्ट क्लास और 40 टी20 मैच खेलकर क्रमश: 34 और 33 विकेट अपने नाम किए हैं.

क्रुणाल इससे पहले भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में खेल चुके हैं. उन्हें 2018 में अपने पहले इंटरनेशनल मैच में पदार्पण का मौका मिला था. लेकिन युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का यह पहला इंटरनेशनल मैच है.

मैच में टॉस से पहले भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी एकजुट होकर खड़े थे और इस दौरान चीफ कोच रवि शास्त्री टीम को मैच की रणनीति पर बात करते दिखाई दिए. इसी दौरान क्रुणाल और प्रसिद्ध को टीम इंडिया की कैप सौंपी गई. क्रुणाल को उनके छोटे भाई हार्दिक पांड्या ने यह कैप सौंपी. कैप लेने के बाद क्रुणाल कुछ भावुक दिखे और उन्होंने अपनी कैप आसमान की ओर उठाकर अपने दिवंगत पिता को याद किया. इस बीत प्रसिद्ध कृष्णा को भी कैप मिला तो वह काफी खुश दिखाई दिए.

England have won the toss and opt to field in the first #INDvENG ODI.

Krunal Pandya and Prasidh Krishna are making their ODI debuts for India 🇮🇳 pic.twitter.com/38hoby5P5i

— ICC (@ICC) March 23, 2021