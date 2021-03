भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में शुरू हुई टी20 सीरीज (IND vs ENG T20i Series) के पहले मैच में एक बार फिर माइकल वॉन (Michael Vaughan) को एक बार फिर टीम इंडिया पर हंसने का मौका मिल गया है. 5 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजी औंधे मुंह क्या गिरी वॉन ने टीम इंडिया के खेल पर फिरकी लेते हुए उसकी तुलना आईपीएल की टीम से भी खराब बता दिया. हालांकि पूर्व भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने भी उन्हें करारा जवाब देने में देर नहीं लगाई. Also Read - India vs England, 1st T20I: युजवेंद्र चहल ने 100वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार को इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था. लेकिन भारतीय टीम यहां 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर सिर्फ 124 रन ही बना पाई. भारतीय बल्लेबाजी देखकर वॉन टि्वटर पर खुद को मजे लेने से नहीं रोक पाए. इंग्लैंड के इस पूर्व कप्तान ने ट्वीट कर लिखा, ‘T20 फॉर्मेट में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम भारतीय टीम से ज्यादा बेहतर है!!!’ हैशटैग जस्टसेइंग (बस यूं ही बोल रहा हूं.) Also Read - India vs England, 1st T20I: सौरव गांगुली पहुंचे Narendra Modi Stadium, जय शाह संग उठाया मैच का लुत्फ

इसके बाद भारत के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज वसीम जाफर ने भी वॉन को उन्हीं के भाषा में जवाब देने में देर नहीं लगाई. जाफर ने वॉन के इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘सभी टीमें इतनी भाग्यशाली नहीं हैं कि वह 4 विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकें माइकल.’

Not all teams are lucky enough to play four overseas players Michael😏 #INDvENG https://t.co/sTmGJLrNFt

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) March 12, 2021