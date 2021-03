अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG 2nd T20i) के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20i मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है. इसी के साथ कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने यह भी बताया कि आज भारतीय टीम में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) और ईशान किशन (Ishan Kishan) को डेब्यू का मौका मिला है. टीम इंडिया ने आज शिखर धवन और अक्षर पटेल को बाहर रखा है. हालांकि स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को दूसरे मैच में भी आराम दिया गया है. Also Read - रिषभ पंत पर धोनी की तरह खेलने का दबाव ना डालें कोहली-शास्त्री: वीरेंदर सहवाग

आईपीएल में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के ये दोनों स्टार खिलाड़ी काफी समय से इस मौके का इंतजार कर रहे थे. दोनों खिलाड़ियों को टॉस से पहले टीम मैनेजमेंट ने भारतीय टीम की कैप सौंपी. टॉस जीतकर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने बताया कि इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है. Also Read - मुंबई इंडियंस में रोहित और जहीर भाई के नेतृत्व में खेलने से मुझे मदद मिली: इशान किशन

BIG DAY for @surya_14kumar & @ishankishan51 who are all set for their T20I debuts 😎😎 Also Read - IPL कॉन्ट्रेक्ट ना मिलने से निराश नहीं हैं राशिद क्योंकि चुने जाने की उम्मीद नहीं की थी

What a moment for these two 🧢💙 #TeamIndia 🇮🇳🇮🇳#INDvENG @Paytm pic.twitter.com/cFVVxDgvIO

— BCCI (@BCCI) March 14, 2021