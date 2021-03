IND vs ENG 2nd T20i Match Report and Highlights: भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट से हरा दिया है. इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 165 रन का लक्ष्य रखा था. भारतीय टीम ने (Ishan Kishan) ईशान किशन (56) और कप्तान (Virat Kohli) विराट कोहली (73*) की बेहतरीन पारियों के दम पर आसानी से यह लक्ष्य 13 बॉल शेष रहते अपने नाम कर लिया. 5 मैचों की यह सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है. भारत ने आज टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था. भारतीय गेंदबाजों ने मैच की शुरुआत से ही इंग्लैंड को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. इन पांच कारणों से जीती टीम इंडिया.. Also Read - India vs England, 2nd T20I: ईशान किशन ने रच दिया इतिहास, डेब्यू मैच में ऐसा करने वाले बने नंबर-1 बल्लेबाज

भुवनेश्वर कुमार ने दिलाया अच्छा स्टार्ट

तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने मैच के पहले ही ओवर में जोस बटलर (0) को LBW आउट कर इंग्लैंड की शुरुआत खराब कर दी. बटलर इंग्लिश पारी की तीसरी गेंद पर पहली बार स्ट्राइक पर आए थे. लेकिन भुवी ने उन्हें गोल्डन डक कर पवेलियन की राह दिखाई. इसके बाद डेविड मलान ने जेसन रॉय के साथ मिलकर इंग्लिश पारी को पटरी पर लेकर आए. दोनों दूसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की. Also Read - India vs England, 2nd T20I: भुवनेश्वर कुमार ने 15 महीनों बाद झटका टी20I विकेट, Jos Buttler को बनाया 'गोल्डन डक' का शिकार

युजवेंद्र चहल ने तोड़ी रॉय-मलान की साझेदारी

पहला विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड की टीम वापस पटरी पर आती दिख रही थी. जेसन रॉय और डेविड मलान बेहतरीन ढंग से इंग्लिश पारी को बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे. लेकिन भारतीय गेंदबाज आज पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मौके का इंतजार कर रहे थे. पारी के 9वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने डेविड मलान (24) को अपनी फिरकी में फांस लिया. मलान LBW आउट होकर भारत का दूसरा शिकार बने. Also Read - India vs England, 2nd T20I: हार्दिक पंड्या ने 18 महीनों बाद T20I में किया ये काम

भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर बनाई रखी पकड़

चहल ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई तो इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपना शिकंजा कंस लिया. एक-एक कर उन्होंने इंग्लिश टीम के बाकी बल्लेबाजों को सेट होने का कोई मौका नहीं दिया और निरंतर विकेट लेने का सिलसिला शुरू कर दिया. वॉशिंग्टन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट और लिए. सुंदर ने जेसन रॉय (46) को आउट कर इंग्लैंड को सबसे बड़ा झटका दिया. रॉय सेट नजर आ रहे थे और अपनी फिफ्टी से वह सिर्फ 4 रन ही दूर थे. 35 गेंदों की इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के जमाए. इसके बाद उन्होंने बेयरस्टो को अपना दूसरा शिकार बनाया. शार्दुल ने इयोन मॉर्गन (28) और बेन स्टोक्स (24) को अपना शिकार बनाया.

ईशान किशन की दमदार पारी

165 रन का लक्ष्य लेकर उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और केएल राहुल (0) भारत की पारी के पहले ही ओवर में बगैर खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद सामने वाले छोर पर अपना डेब्यू कर रहे ईशान किशन का साथ निभाने कप्तान कोहली क्रीज पर आ गए. दोनों बल्लेबाजों ने भारत की जीत का प्लेटफॉर्म बखूबी सेट कर दिया. कप्तान विराट कोहली युवा ईशान किशन को क्रीज पर जमने देने का जज्बा जगाया और इस युवा खिलाड़ी ने अपने डेब्यू ही मैच में शानदार फिफ्टी जड़ दी. ईशान ने 32 गेंदों की अपनी पारी में बेहतरीन 56 रन का योगदान दिया, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे.

विराट कोहली ने लगाई जीत पर मोहर

पिछले मैच में 0 पर आउट होने वाले कप्तान विराट कोहली ने आज इंग्लैंड की टीम को कोई मौका नहीं दिया. उन्होंने क्रीज पर बेहद संभले हुए अंदाज में मैदान के चारों और रन बरसाए. पहले वह ईशान किशन को मौका दे रहे थे और खुद संभले हुए अंदाज में चौके बटोर रहे थे. लेकिन ईशान के बाद उन्होंने रन बनाने का मोर्चा खुद संभाल लिया. दूसरे छोर से भारत ने रिषभ पंत (26) विकेट जरूर गंवाया लेकिन इस पर मैच का कोई असर नहीं पड़ा. विराट ने नाबाद 73 रन की पारी खेलकर भारत को जीत दिला दी. उन्होंने छक्का जड़कर भारत की जीत पर मोहर लगाई और इस छक्के की बदौलत टी20 इंटरनेशनल में अपने 3 हजार रन भी पूरे कर लिए. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 हजार रन बनाने वाले विराट दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं.