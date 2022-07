भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली का खराब दौर जारी है. एजबेस्‍टन टी20 मुकाबले में वो महज एक रन बनाकर आउट हुए. रोहित शर्मा और रिषभ पंत ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. जिस वक्‍त हिटमैन आउट हुए तब भारत का स्‍कोर 4.9 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 49 रन था. विराट आए और तीन गेंद खेलने के बाद एक खराब शॉट के माध्‍यम से अपना विकेट दे बैठे. ऐसे में सोशल मीडिया पर वो इस वक्‍त जमकर ट्रोल हो रहे हैं.Also Read - टीम इंडिया पावरप्‍ले में खूब बनाती है रन, T20 WC के बाद शानदार रिकॉर्ड, देखें आंकड़े

आयरलैंड में शतक बनाने के बाद इंग्‍लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले दीपक हुड्डा को इस मुकाबले में महज इसलिए नहीं खिलाया गया क्‍योंकि सीनियर बल्‍लेबाज विराट कोहली के लिए जगह बनानी जरूरी थी. ऐसे में पूर्व कप्‍तान का इस तरह आउट होना निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े करता ही है. Also Read - LIVE IND vs ENG 2nd T20I: इंग्‍लैंड ने सस्‍ते में गंवाए चार विकेट, मजबूत स्थिति में भारत

Virat Kohli is caught looking for a big shot. Virender Sehwag on commentary “paise aur gaind dekh ke urranay chahyain.” 😂 — Mazher Arshad (@MazherArshad) July 9, 2022

Also Read - IND vs ENG 3rd T20I Live Streaming: पहले टी20 से अलग समय पर शुरू होगा तीसरा मैच, जानें कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग

His ads have more screen time then his batting#ViratKohli pic.twitter.com/cGMQ2pdzfF — Divyansh Sharma (@divyanxsh) July 9, 2022



मैच में रवींद्र जडेजा की 29 गेंदों पर 46 रन की पारी के दम पर भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए. भारत इस मैच में एक वक्‍त पर बेहद खराब स्थिति में था. रोहित शर्मा और रिषभ पंत ने टीम को अच्‍छी शुरुआत दिलाई लेकिन इसके बाद लगातार विकेट गिरते चले गए।