India vs England, 3rd T20I: भारत के खिलाफ अहमदाबाद में जारी तीसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. टीम इंडिया में एक बदलाव किया गया है. भारत ने सूर्यकुमार यादव की जगह रोहित शर्मा को टीम में शामिल किया. इंग्लैंड ने भी टॉम कुरेन की जगह मार्क वुड को टीम में स्थान दिया गया है.

रोहित शर्मा 13 महीनों बाद भारत के लिए टी20 मैच खेल रहे हैं. रोहित शर्मा ने अब तक 108 टी20 मैचों मे 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से 2773 रन बनाए हैं.

वहीं अपने डेब्यू टेस्ट में जॉनी बेयरस्टो का कैच लपकने वाले सूर्यकुमार यादव 101 आईपीएल मैचों की 86 पारियों में 19 बार नाबाद रहते हुए 221 चौकों और 58 छक्कों की मदद से 2024 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 11 अर्धशतक भी जड़े हैं.

Team News: 1⃣ change for #TeamIndia as @ImRo45 named in the playing XI 1⃣ change for England as Mark Wood picked in the team.@Paytm #INDvENG Follow the match 👉 https://t.co/mPOjpECiha Here are the Playing XIs 👇 pic.twitter.com/YI5lV7Mxwn — BCCI (@BCCI) March 16, 2021

तीसरे टी20 मैच से ड्रॉप होते ही सूर्यकुमार यादव ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे. कुछ लोगों ने इसे लेकर टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए हैं.

Suryakumar Yadav told in IPL that he can sacrifice his wicket for Rohit

And Rohit took it seriously

(Only a joke 😜)#SuryakumarYadav #IshanKishan #RohitSharma #INDvENG — Dev Aneja 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@AnejaDevang) March 16, 2021

SuryaKumar Yadav out of the team after not getting chance to bat in his debut match. #INDvENG Fans to Kohli: pic.twitter.com/XoKcCLS1wV — Snow ❄ (@sunnynoons) March 16, 2021

Cricket fans to Kohli after dropping Suryakumar Yadav in today’s match… pic.twitter.com/Njwh6124S1 — Abhishek (@LuckyMeraki) March 16, 2021

Rohit’s return was expected in the 3rd match but SuryaKumar Yadav didn’t deserve to be out of the team without even showing his skills, KL Rahul was meant to be on the bench tonight (Even though he hits a century today)

Big Hug to you @surya_14kumar ❤️, Just Unlucky — Kishore Ladda (@KishoreLadda2) March 16, 2021

suryakumar yadav dropped! man didn’t get to bat on debut, out of the playing 11 in the next game. sending him hugs. so unfair. #INDvENG — archi 💫 (@iamarchisha) March 16, 2021

तीसरे टी20 मैच के लिए भारत-इंग्लैंड की टीमें-

भारत: ईशान किशन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल.

इंग्लैंड: जेसन रॉय, जोस बटलर (विकेटकीपर), डेविड मालन, जॉनी बेयरस्टो, इयोन मोर्गन (कप्तान), बेन स्टोक्स, सैम कर्रन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, मार्क वुड.