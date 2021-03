अहमदाबाद में खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मैच में भारत ने इंग्लैंड को 36 रनों से हराकर सीरीज 3-2 से कब्जा कर लिया. इस मैच से पहले दोनों टीमें 1-1 से बराबर थीं. इंग्लैंड ने यहां टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था और टीम इंडिया ने इसे हाथो-हाथ लेकर इंग्लैंड के खिलाफ 224 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और वह निर्धारित 20 ओवर में अपने 8 विकेट गंवाकर सिर्फ 188 रन ही जोड़ पाई. इस निर्णायक मैच में ये रहे भारत की जीत के 5 खास कारण. Also Read - 'लेटर बम' से महाराष्‍ट्र में गर्माया सियासी पारा, अनिल देशमुख बोले- परमबीर सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराऊंगा

विराट-रोहित ने दी जबरदस्त शुरुआत

टीम इंडिया आज एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी थी. आउट ऑफ फॉर्म चल रहे केएल राहुल को प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली थी. ऐसे में रोहित शर्मा के साथ कप्तान विराट कोहली ओपनिंग पर आए और दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही मैच की लय सेट कर दी. रोहित शर्मा ने उम्दा शुरुआत करते हुए 34 बॉल में 64 रन ठोके. उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के जमाए. विराट-रोहित की जोड़ी ने पावरप्ले में 62 रन जोड़े और भारत को 9 ओवर तक कोई झटका नहीं लगने दिया. 9 वें ओवर की अंतिम बॉल पर बेन स्टोक्स का शिकार बने.

सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने बनाए रखी लय

रोहित के बाद अपने इंटरनेशनल करियर की दूसरी पारी खेल रहे सूर्यकुमार यादव ने वहीं से पारी को आगे बढ़ाया. उन्होंने अपनी पदार्पण पारी की लय को यहां भी जारी रखा और क्रीज पर उतरते ही अपने इरादे दिखा दिए. सूर्या ने 17 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से उम्दा 32 रन बनाए. सूर्या 14वें ओवर में राशिद की गेंद का शिकार बने. इसके बाद हार्दिक कोहली का साथ निभाने आ गए और उन्होंने भारत को 200 रन के पार पहुंचाया. दोनों बल्लेबाज अंत तक आउट नहीं हुए और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 40 गेंद में नाबाद 81 रन की साझेदारी हुई.

That Winning Feeling! 😁👏#TeamIndia win the 5⃣th & final T20I by 36 runs & complete a remarkable come-from-behind series win. 👍👍@Paytm #INDvENG

Scorecard 👉 https://t.co/esxKh1iZRh pic.twitter.com/FIJzPFX5Ra

— BCCI (@BCCI) March 20, 2021