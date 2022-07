India vs England, 5th Test, Day-5: इंग्‍लैंड की टीम के पूर्व कप्‍तान जो रूट ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के दौरान आक्रामक अंदाज में बल्‍लेबाजी करते हुए देखा गया. कुछ ऐसा ही कारनामा उन्‍होंने भारत के खिलाफ भी करके दिखाया. रूट ने मैच के आखिरी दिन रिवर्स शॉट खेलते हुए छक्‍का लगाया. टेस्‍ट क्रिकेट में आमतौर पर एक तेज गेंदबाज के सामने छक्‍का लगाने की गलती बल्‍लेबाज कम ही करते हैं. जो रूट जैसे महान टेस्‍ट क्रिकेट के बल्‍ले से ऐसा होने की कल्‍पना कम ही फैन्‍स ने की होगी लेकिन उन्‍होंने न्‍यूजीलैंड के बाद अब भारत के खिलाफ भी रिवर्स शॉट खेलते हुए छक्‍का जड़ा.Also Read - भारत के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद बोले एंडरसन- जो रूट, जॉनी बेयरस्टो ने शानदार बल्लेबाजी की

इंग्‍लैंड की टीम जीत के बेहद करीब थी. उन्‍हें सीरीज 2-2 से बराबर करने के लिए महज 36 रनों की दरकार थी. तभी शार्दुल ठाकुर को गेंद थमाई गई. उस वक्‍त 114 रन बनाकर खेल रहे रूट ने बेहद आक्रामक अंदाज में रिवर्स शॉट खेला और विकेट के पीछे शानदार छक्‍का जगाया. Also Read - दो साल में जो रूट ने जड़े 2500 से ज्यादा रन, आसपास भी नहीं हैं विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन

Joe Root is having an unbelievable range of shots, what a player! pic.twitter.com/7w03KLsvsA

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 5, 2022