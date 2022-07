Highest Run Chase Against India in Test: एजबेस्‍टन टेस्‍ट में जसप्रीत बुमराह की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम ने चौथे दिन दूसरी पारी के दौरान 245/10 रन बनाए. भारत को पहली पारी में मिली 132 रन की बढ़त के बाद अब इंग्‍लैंड को जीत के लिए 378 रनों का विशाल लक्ष्‍य मिला है. चेतेश्‍वर पुजारा ने सर्वाधिक 66 रन बनाए. इसके अलावा पहली पारी में 146 रन ठोकने वाले रिषभ पंत ने इस पारी में 57 रनों का अहम योगदान‍ दिया. बेन स्‍टोक्‍स ने सर्वाधिक चार विकेट निकाले. साथ ही स्‍टुअर्ट ब्रॉड और मैट पॉट्स को दो-दो विकेट मिले. क्‍या इंग्‍लैंड की टीम इस विशाल लक्ष्‍य को भेद पाएगी? क्‍या इंग्लिश बल्‍लेबाजों ने आज से पहले भी इतने बड़े लक्ष्‍य को बनाया है. आइये हम आपको इस बारे में जानकारी उपलब्‍ध कराते हैं.Also Read - IND vs ENG- ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा की पारी सर्वश्रेष्ठ काउंटर अटैक: एबी डिविलियर्स

इंग्‍लैंड का सबसे बड़ा रन चेज

इंग्‍लैंड की टीम के टेस्‍ट क्रिकेट में सबसे बड़े रन चेज की बात करें तो इस मामले में साल 2019 का एशेज मैच याद आता है. लीड्स में खेले गए इस मैच में ऑस्‍ट्रेलिया ने मेजबानों को जीत के लिए 359 रनों का लक्ष्‍य दिया था. इंग्लिश टीम मैच के आखिरी दिन आखिरी सेशन के दौरान महज एक विकेट से मुकाबला जीतने में सफल रही थी. स्‍टोक्‍स ने इस मैच में नाबाद 135 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया था.

भारत के खिलाफ सबसे बड़ा रन चेज

भारत के खिलाफ सबसे बड़े रन चेज की बात की जाए तो यह रिकॉर्ड ऑस्‍ट्रेलिया के नाम है. साल 1977 में कंगारुओं को पर्थ टेस्‍ट में जीत के लिए 377 रनों का लक्ष्‍य मिला था. भारत के खिलाफ इस मैच में ऑस्‍ट्रेलियाई टीम जीत दर्ज करने में सफल रही थी.