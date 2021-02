भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) अक्सर अपनी बल्लेबाजी को लेकर आलोचकों के निशाने पर आते रहते हैं. रहाणे ने हाल ही में मेलबर्न में शतक जड़ा था. इसके बाद रहाणे अगली 7 पारियों में हाफ सेंचुरी भी नहीं जमा पाए थे और इसके चलते वह फिर से आलोचकों के निशाने पर थे. हालांकि रहाणे ने इंग्लैंड के खिलाफ (India vs England) दूसरे टेस्ट में चेन्नई की मुश्किल पिच पर 67 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर एक बार फिर खुद को साबित किया है. रोहित से जब रहाणे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब-जब टीम को रनों की दरकार होती है, तब-तब रहाणे अपने बल्ले का जौहर दिखाते हैं. Also Read - India vs England, 2nd Test Day 2, LIVE: दूसरा दिन- इंग्लैंड को पहला झटका, रोरी बर्न्स OUT

रोहित और उपकप्तान रहाणे ने इंग्लैंड के खिलाफ यहां दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन चौथे विकेट के लिए 162 रन की अहम साझेदारी की, जिससे स्टंप्स तक भारत ने 6 विकेट पर 300 रन बनाकर खुद को मजबूत स्थिति में ला दिया. एक वक्त भारतीय टीम 86 के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में दिखरही थी. यहां से अजिंक्य रहाणे ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को संभाला और भारत को मैच में ड्राइविंग सीट पर ला दिया. Also Read - India vs England Controversy: रहाणे को लेकर थर्ड अंपायर के फैसले से विवादों में घिरा दूसरा टेस्ट, इंग्लैंड को मिला बड़ा 'इनाम'

रोहित ने रहाणे की 67 रन की पारी कर तारीफ करते हुए कहा, ‘अजिंक्य हमारे शीर्ष खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और कई महत्वपूर्ण पारियां (पिछले कुछ वर्षों में) खेली हैं. उन्होंने कई बार दिखाया है कि जब टीम को उनकी बल्लेबाजी की दरकार है, तो वह हमेशा रन बनाते हैं. उन्होंने कई बार ऐसा किया है.’ Also Read - India vs England: मुश्किल पिच पर Rohit Sharma का शतक, पूर्व दिगग्जों ने जमकर की तारीफ

इस स्टार बल्लेबाज ने कहा कि रहाणे के साथ उनकी साझेदारी मैच की स्थिति के मुताबिक काफी अहम रही. उन्होंने कहा, ‘जब वह बल्लेबाजी के आए थे तो लंच से पहले हमारे 3 विकेट गिर चुके थे. ऐसे में हमारे लिए पार्टनरशिप करना जरूरी था. हमने कई बार देखा है, जब टीम को जरूरत होती तो रहाणे ने अपनी बल्लेबाजी कौशल को दिखाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाते हैं.’

इनपुट : भाषा