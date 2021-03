भारत दौर पर आई इंग्लैंड की टीम पहले से भारतीय स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर चकरा रही है. इस बीच चौथे टेस्ट की शुरुआत से पहले उसे कुछ स्वास्थ्य चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है. तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) कोहनी की चोट से परेशान हैं. इसके चलते वह भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए. इसके अलावा बेन स्टोक्स समेत कुछ अन्य खिलाड़ियों को पेट में संक्रमण की समस्या हुई. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. Also Read - बाउंसर फेंकने के बाद स्टोक्स ने मुझे गाली दी तो मैंने विराट भाई को बता दिया: मोहम्मद सिराज

हालांकि बेन स्टोक्स अपने पेट के संक्रमण से उबर गए और वह भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट का हिस्सा भी बने और उन्होंने मैच के पहले दिन 55 रन की शानदार पारी खेलकर इंग्लैंड को 205 रन तक पहुंचाने में अहम योगदान निभाया. ईसीबी के अपडेट के अनुसार, 'जोफ्रा आर्चर कोहनी की चोट के बरकरार रहने के कारण इस टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं. ईसीबी की मेडिकल टीम आगे इस पर अपडेट देगी.'

इसके अनुसार, 'बेन स्टोक्स को पेट में गड़बड़ी है और दौरा करने वाली टीम के अन्य सदस्यों को भी इससे परेशानी है. लेकिन उन्हें मैदान से दूर रखने की उम्मीद नहीं है.' आर्चर तीसरे टेस्ट में खेले थे, जिसमें उन्होंने एक विकेट चटकाया था.

फिलहाल इंग्लिश टीम में अनुभवी जेम्स एंडरसन ही अंतिम एकादश में मुख्य तेज गेंदबाज हैं. उनके अलावा बेन स्टोक्स दूसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे. इंग्लिश टीम 4 मैचों की सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में जगह बनाने की दौड़ से बाहर है.

