इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया (India Tour of England) के विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishab Pant) इन दिनों कोरोना वायरस से पीड़ित हैं. भारतीय टीम को करीब दो सप्ताह बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज (IND vs ENG Test Series) का आगाज करना है. ऐसे में सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने अपने मन की बात कह दी है. कार्तिक ने इशारों-इशारों में साफ कर दिया है कि अगर उन्हें टीम इंडिया मौका देना चाहे तो वह टेस्ट टीम में वापसी के लिए तैयार हैं.

कार्तिक (DK) वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2021) के फाइनल के समय से ही इंग्लैंड में हैं और इन दिनों वह इंग्लैंड के मैचों की कॉमेंट्री (Dinesh Karthik Commentary) कर रहे हैं. गुरुवार को पंत के कोरोना पीड़ित होने की खबर सामने आई थी. इसके बाद दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने अपने टि्वटर हैंडल पर अपना किट बैग पोस्ट कर दिया. इस तस्वीर के साथ उन्होंने मजाकिया इमोजी शेयर करते हुए लिखा, हैश टैग जस्टसेइंग.

अब सोशल मीडिया पर फैन्स इसका अर्थ निकाल रहे हैं कि डीके भारतीय टीम में खेलने को तैयार हैं. यह ट्वीट ऐसे समय में आया है, जब इस दौरे पर भारतीय टीम को तीसरे विकेटकीपर की तलाश है. भारतीय टीम ने इस दौरे पर रिषभ पंत और रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) के रूप में दो विकेटकीपर चुने थे. लेकिन पंत को कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जबकि साहा भी इन दिनों आइसोलेशन में हैं क्योंकि वह टीम के थ्रो डाउन सदस्य के संपर्क में आए थे, जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है.

हालांकि टीम मैनेजमेंट के पास फिलहाल केएल राहुल (KL Rahul) के रूप में विकेटकीपर के रूप में एक अतिरिक्त विकल्प है. राहुल ने वैसे क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में कभी विकेटकीपिंग नहीं संभाली है. लेकिन वह वनडे और टी20 क्रिकेट में विकेटकीपिंग करते रहे हैं.

टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड की काउंटी XI टीम के खिलाफ 20 जुलाई से तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलना है. दो प्रमुख विकेटकीपरों के उपलब्ध न होने की स्थिति में इस मैच में केएल राहुल विकेटकीपिंग करते दिखाई देंगे.