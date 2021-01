भारत और इंग्‍लैंड (India vs England) के बीच आगामी टेस्‍ट सीरीज पांच फरवरी से शुरू होने जा रही है. जो रूट (Joe Root) की कप्‍तानी वाली इंग्लिश टीम इस दौरे के लिए बुधवार को भारत आ गई है. इंग्‍लैंड के खिलाड़ी श्रीलंका से सीधे चेन्‍नई पहुंचे हैं, जहां सीरीज के पहले दो टेस्‍ट मैच खेले जाने हैं. Also Read - IPL 2021 Auction की तारीख का ऐलान, 18 फरवरी को चेन्नई में होगा मिनी ऑक्शन

इंग्‍लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) ने अपने आधिकारिक टिवटर पर 35 सेकेंड का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें टीम ने चेन्नई पहुंचने की जानकारी दी है. इस दौरे पर मेहमान टीम को भारत के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले भी खेलने हैं.

ईसीबी (ECB) के ट्वीट में कहा गया, "चार मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जो रूट और उनकी टीम भारत पहुंची." वीडियो में, होटल के स्टाफ द्वारा खिलाड़ियों का स्वागत करने से पहले उनकी किट को सैनेटाइज करते हुए देखा गया है.

बता दें कि इंग्लैंड और भारतीय टीम बुधवार को ही बायो बबल में जाएगी. इसके बाद खिलाड़ी सात दिनों तक क्वारंटीन में रहेंगे. पहले टेस्ट से पहले अभ्यास के लिए उन्हें तीन दिन का समय दिया जाएगा.

📍 Chennai, India@root66 and the team have arrived in India ahead of our four-match Test series 🇮🇳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/GT06p9Ru4u

— England Cricket (@englandcricket) January 27, 2021