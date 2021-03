इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG T20i Seires) खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में झारखंड के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) को भारतीय टीम में पहली बार मौका मिला था. ईशान ने यहां इस मौके को हाथों हाथ लिया और अपने डेब्यू मैच में ही फिफ्टी जड़कर इसे खास बना दिया. उन्होंने 32 गेंदों की अपनी पारी में 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से कुल 56 रन जोड़े. ईशान की इस पारी की बदौलत भारत ने 165 रन का लक्ष्य 13 बॉल शेष रहते अपने नाम कर लिया. इस शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया. Also Read - धीमी पिच पर हमारी कमजोरियों का भारत फायदा उठाया लेकिन इससे विश्व कप में खेलने में मदद मिलेगी: इयोन मोर्गन

अपने शानदार डेब्यू के बाद इस युवा बल्लेबाज ने अपनी टीम के साथी खिलाड़ी युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) के खास टीवी शो चहल टीवी (Chahl TV) पर अपनी इस पारी के बारे में चर्चा की. चहल ने bcci.tv के इस कार्यक्रम में किशन से पूछा कि फिफ्टी जमाने के कुछ देर तक उन्होंने अपना बैट उठाकर दर्शकों का अभिवादन क्यों नहीं स्वीकार किया था और इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने उनसे क्या कहा. Also Read - IPL में बुमराह-बोल्ट जैसे गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करने से आत्मविश्वास मिला: इशान किशन

📺 Debut for India & debut on Chahal TV right away 😎 Also Read - IND vs ENG: इंग्लिश कप्तान मोर्गन ने माना- टीम इंडिया ने हमें शुरुआत से ही बैक फुट पर रखा

DO NOT MISS: @yuzi_chahal chats up with @ishankishan51 after his superb batting performance in the 2nd T20I against England. 👍👍 – By @RajalArora #TeamIndia #INDvENG @Paytm

Full interview 🎥 👉https://t.co/X68QuvB55Y pic.twitter.com/iCKzbTewU1

— BCCI (@BCCI) March 15, 2021