भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में मैच के दौरान मैदान में घुसे प्रशंसक ‘जार्वो 69’ ने शुक्रवार को लीड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन फिर से मैदान में प्रवेश किया लेकिन इस बार वो पैड और हेलमेट पहने था।Also Read - IND vs ENG: 'आउट' होने के बावजूद जो रूट की इस गलती से रोहित शर्मा को मिला जीवनदान

वो दोनों टीमों के बीच दूसरे टेस्ट के चौथे दिन के खेल के दौरान लार्ड्स मैदान पर घुसा था और भारतीय टीम के लिये क्षेत्ररक्षकों को सजाने जैसी प्रतिक्रिया कर रहा था। उसकी इस हरकत से मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा अपनी हंसी नहीं रोक सके थे। Also Read - अगले मैच में रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर को मौका दे भारतीय टीम: सलमान बट

लार्ड्स के मैदान पर वह भारतीय टीम की जर्सी पहने था और टी शर्ट के पीछे उसका नाम लिखा था। सुरक्षाकर्मियों ने फिर उसे मैदान से बाहर किया था। Also Read - मैदान पर आक्रामक होने से सौरव गांगुली को मदद मिलती थी, शायद विराट कोहली भी ऐसा ही है: अजीत अगरकर

शुक्रवार को भी जब रोहित शर्मा आउट हुए थे तो वो मैदान में घुस गया। इस बार वह हेलमेट के अंदर सर्जिकल मास्क भी पहने था जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे मैदान से बाहर किया।

Justice for jarvo. How can they behave like this with our no.4 batsman ?? + He is following covid guidelines.#INDvEND #INDvsENG #engvsindia #ENGvIND #ENGvsIND #jarvo69 pic.twitter.com/6uRGxV3qeS

— viratians world (@virat_iansworld) August 27, 2021