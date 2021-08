भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट के तीसरे दिन शानदार अर्धशतकीय पारी खेल टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में बनाए रखा है।Also Read - अगले मैच में रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर को मौका दे भारतीय टीम: सलमान बट

रोहित ने 131 गेंदो पर 50 रन पूरे किए लेकिन इस दौरान किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया। दरअसल इस पारी के दौरान रोहित ओली रॉबिनसन (Ollie Robinson) के खिलाफ एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे लेकिन इंग्लिश कप्तान जो रूट (Joe Root) के समय पर रीव्यू ना ले पाने की वजह से रोहित को जीवनदान मिला। Also Read - मैदान पर आक्रामक होने से सौरव गांगुली को मदद मिलती थी, शायद विराट कोहली भी ऐसा ही है: अजीत अगरकर

Joe Root ran out of time for the LBW apeal and in the end it was hitting the stumps. Chris Silverwood reaction tells all about the importance of Rohit’s wicket. pic.twitter.com/pVQk8KmCH5

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 27, 2021