भारतीय टीम जिस भी देश के खिलाफ क्रिकेट खेलती है उसे आर्थिक रूप से खूब मुनाफा होता है. यही वजह है कि बीसीसीआई मौजूदा वक्‍त में दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है. केवल आईपीएल के अगले पांच साल के मीडिया राइट्स से बीसीसीआई ने 48 हजार 500 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसकी मुख्‍य वजह है फैन्‍स का क्रिकेट के प्रति प्‍यार. इंग्‍लैंड दौरे पर भारत के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलने वाले लीसेस्‍टरशायर काउंटी क्‍लब को भी बीसीसीआई से बंपर फायदा हुआ है. वो दुनिया का पहला ऐसा काउंटी क्‍लब बन गया है जिसके पास दो लाख यू-ट्यूब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं.Also Read - IND vs ENG- इंग्लैंड नहीं भेजा एक्स्ट्रा ओपनर तो सिलेक्टर्स पर भड़के Virender Sehwag, बोले- भारी चूक

भारत और लीसेस्‍टरशायर के बीच खेले गए प्रैक्टिस मैच का प्रसारण टीवी पर नहीं हुआ था. यही वजह है कि भारतीय फैन्‍स ने मैच का पल-पल का हाल जानने के लिए लीसेस्‍टरशायर काउंटी क्‍लब के यू-ट्यूब चैनल का रुख किया. फैन्‍स ने क्‍लब के यू-ट्यूब पेज को सब्‍स्‍क्राब किया जहां प्रैक्टिस मैच से संबंधित वीडियो उपलब्‍ध कराए गए थे. Also Read - रोहित शर्मा को टी20 की कप्तानी से हटाया जा सकता है: Virender Sehwag

