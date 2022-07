एजबेस्‍टन टेस्‍ट में हनुमा विहारी ना सिर्फ बल्‍ले से फ्लॉप रहे बल्कि वो मैदान पर फील्डिंग के दौरान भी अपनी छाप छोड़ पाने में विफल रहे. पहली पारी में शतक जड़ने वाले इंग्लिश बल्‍लेबाज जॉनी बेयरस्‍टो का आसान सा कैच विहारी ने मैच के चौथे दिन आखिरी सेशन के दौरान टपका दिया. इसके बाद उन्‍होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और जो रूट के साथ शतकीय साझेदारी भी बनाई. ऐसे में फैन्‍स द्वारा उन्‍हें ट्रोल करना तो बनता था. सोशल मीडिया पर फैन्‍स इस वक्‍त हनुमा विहारी को खूब कोस रहे हैं. इतना ही नहीं कुछ फैन्‍स का कहना है कि इससे बेहतर तो अजिंक्‍य रहाणे हैं. रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में चेतेश्‍वर पुजारा इस वक्‍त उनके स्‍थान पर ओपनिंग कर रहे हैं. ऐसे में हनुमा विहारी को तीसरे स्‍थान पर मौका दिया गया है. उन्‍होंने पहली पारी में 20 और दूसरी पारी में महज 11 रन बनाए.Also Read - IND vs ENG 5th Test Match Day 4: इंग्लैंड जीत से 119 रन दूर, रूट-बेयरस्टो की फिफ्टी

That Bairstow catch was tough but Hanuma Vihari is an absolute liability in the field, why was he fielding in the cordon when we had only two men there?

This man has dropped more catches than he has taken so far in his career.#ENGvIND #INDvsENG #WTC2

— Vipul Ghatol 🇮🇳 (@Vipul_Espeaks) July 4, 2022