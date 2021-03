मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) को डेब्यू का मौका मिला. अपने पहले ही वनडे मैच में सीनियर पांड्या ने दमदार खेल दिखाया. उन्होंने 31 गेंदों की अपनी पारी में नाबाद 58 रन ठोके. इस दौरान वह भावुक दिखे और पारी खत्म होने के बाद वह अपने छोटे भाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) गले लगकर अपने आंसू नहीं रोक पाए. Also Read - IND vs ENG: अच्छा लगा कि Shikhar Dhawan ने अपनी उम्र पर उठ रहे सवालों पर ध्यान नहीं दिया: Sunil Gavaskar

इसके बाद भारतीय टीम ने इंग्लैंड को यह मैच 66 रन से हरा दिया. मैच के बाद दोनों भाइयों ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने प्रदर्शन की तस्वीरों को शेयर करते हुए अपने दिवंगत पिता हिमांशु पांड्या को याद किया. इन दोनों स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ियों के पिता का हाल ही में (16 जनवरी) दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. दोनों भाई पिता के बेहद करीब थे और पिता के निधन के बाद कई बार उनसे जुड़ी यादों को सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं.

Papa, with every ball you were always on my mind and in my heart. Tears rolled down my face as I felt your presence with me. Thank you for being my strength, for being the biggest support I've had. I hope I made you proud. This is for you Papa, everything we do is for you Papa ❤️ pic.twitter.com/djQWaytETG

— Krunal Pandya (@krunalpandya24) March 23, 2021