अहदाबाद में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट मैच की पिच पर कई जानकार सवाल उठा रहे हैं. भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमों के पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि अगर ऐसी पिचें बनाई जाएंगी तो यह टेस्ट क्रिकेट के नजरिए से सही नहीं होगा, जहां 5 दिन के मैच दो ही दिन में खत्म हो जाएं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने भी एक ट्वीट कर ऐसी ही राय रखी, जबकि टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने सवाल उठाए हैं. Also Read - Pink Ball Test: हार के बाद बोले इंग्लिश कप्तान Joe Root, अगर ऐसा कर देते तो हारते नहीं

बुधवार को शुरू हुआ यह टेस्ट मैच दूसरे ही दिन भारत की 10 विकेट से जीत के साथ खत्म हो गया. दो दिन तक चले इस मैच में 5 सेशन के खेल में ही 30 विकेट गिर गए. भारत को मैच की अंतिम पारी में 45 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 10 विकेट से अपने नाम कर लिया. मैच के बाद पीटरस ने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा कि एक मैच के लिए तो यह विकेट ठीक है लेकिन दोबारा ऐसा विकेट देखना नहीं चाहता. Also Read - IND vs ENG: दो दिन में खत्म हुआ पिंक बॉल टेस्ट, Axar और Ashwin जीत के हीरो- भारत सीरीज में 2-1 से आगे

अपने ट्वीट में पीटरसन ने लिखा, ‘एक मैच के लिए ऐसा विकेट ठीक है, जहां बल्लेबाज की स्किल और तकनीक का टेस्ट होता है. लेकिन मैं इस तरह का विकेट और नहीं देखना चाहता और मुझे लगता है कि सारे खिलाड़ी भी नहीं चाहते. बहुत अच्छे इंडिया.’

भारत ने यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरा टेस्ट मैच जीतकर 4 टेस्ट की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है. इस हार के साथ इंग्लैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है, जबकि भारत ने इस चैंपियनशिक के लिए अपना दावा और मजबूत कर लिया है.

finished in 2 days Not sure if that’s good for test cricket !If @anilkumble1074 and @harbhajan_singh bowled on these kind of wickets they would be sitting on a thousand and 800 ?🤔However congratulations to 🇮🇳 @akshar2026 what a spell! congratulations @ashwinravi99 @ImIshant 💯

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) February 25, 2021