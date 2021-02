भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ( Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेला गया पिंक बॉल टेस्ट दूसरे ही दिन खत्म हो गया. भारत ने यह मैच 10 विकेट से अपने नाम कर लिया है. इंग्लैंड की टीम टर्न लेती इस पिच पर पहले बैटिंग करने के वावजूद कोई कमाल नहीं दिखा पाई. उसकी पहली पारी 112 रन पर सिमट गई. हालांकि इंग्लैंड ने भी भारत को उसकी पहली पारी में 145 रन पर समेट दिया था लेकिन इस मैच में वह जीत हासिल नहीं कर पाई. मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) ने यह माना कि उनकी टीम को पहली पारी में यहां करीब 250 रन बनाने थे, जो नहीं बना पाई और इसके चलते वह मैच हार गए. Also Read - India vs England Virat Kohli Reaction: विराट कोहली ने किया पिच का समर्थन, दोनों टीमों के बल्लेबाजों को लगाई लताड़

मैच खत्म होने के बाद जो रूट ने कहा कि एक वक्त इस मैच में हम 2 विकेट गंवाकर 70 रन बना चुके थे. लेकिन हम इस अच्छी शुरुआत को भुना नहीं पाए. अगर इस विकेट पर 250 रन होते तो निश्चित ही यहां मैच का रिजल्ट कुछ और होता. हम इस हार के बाद वापसी करेंगे. हालांकि रूट ने भारत की बॉलिंग की तारीफ भी की. यह एक उच्च श्रेणी की गेंदबाजी थी. दोनों ही टीमों ने विकेट पर संघर्ष किया. लेकिन हम ऐसे प्रदर्शन के लिए नहीं जाने जाते हैं. Also Read - IND vs ENG: दो दिन में खत्म हुआ पिंक बॉल टेस्ट, Axar और Ashwin जीत के हीरो- भारत सीरीज में 2-1 से आगे

जो रूट ने SG पिंक बॉल की क्वॉलिटी पर भी बात की. उन्होंने कहा कि इस गेंद पर जो प्लास्टिक की कोटिंग इस्तेमाल की गई है उसके चलते यह गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी तेज निकल रही है. इस मौके पर इंग्लिश कप्तान भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और उनके 100वें टेस्ट के लिए और रविचंद्रन अश्विन को भी उनके 400 टेस्ट विकेट हासिल करने के लिए भी बधाई दी. Also Read - WATCH: विराट कोहली से मिलने के लिए बायो सिक्योर बबल तोड़ मैदान में घुसा फैन

बता दें दोनों टीमें इस सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच इसी मैदान पर 4 मार्च से खेलेंगी. फिलहाल टीम इंडिया इस सीरीज में 2-1 से आगे है और सीरीज का चौथा मुकाबला एक बार फिर पारंपरिक लाल गेंद से खेला जाएगा, जो डे टेस्ट मैच होगा.