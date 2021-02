टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अहमदाबाद में खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट में अपने टेस्ट करियर के 400 विकेट पूरे कर लिए हैं. अश्विन ने अपना 400वां शिकार जोफ्रा आर्चर को बनाया. इंग्लैंड की दूसरी पारी में जैसे ही आर्चर (0) इस स्टार ऑफ स्पिनर की फिरकी पर LBW आउट हुए तो अश्विन के नाम यह उपलब्धि दर्ज हो गई. 400 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले अश्विन अब दुनिया के 16वें और चौथे भारतीय गेंदबाज हैं. इस टेस्ट से पहले वह अपने 400 विकेट के रिकॉर्ड से 6 विकेट दूर थे. Also Read - India vs England: मोटेरा में अक्षर-अश्विन का जलवा; पहले दिन स्टंप तक 13 रन से पीछे भारतीय टीम

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने की बात करें तो इस फेहरिस्त में अश्विन दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं. उन्होंने अपने 77वें टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया. सबसे तेज 400 विकेट का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर मुरलीधरन के नाम है, जिन्होंने अपने 72वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की. Also Read - भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने रविचंद्रन अश्विन; जहीर खान को पीछे छोड़ा

इस लिस्ट में अश्विन से पहले साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन और न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली सयुंक्त रूप से नंबर 2 पर थे, जिन्होंने इस उपलब्धि को 80 टेस्ट खेलकर हासिल किया था. अब यह दोनों खिलाड़ी नंबर 3 पर खिसक गए हैं.

What a champion bowler 🔝😎

4️⃣0️⃣0️⃣ Test wickets for @ashwinravi99 and we're sure there's still many more to come 👌🏻🤗

Fastest Indian to achieve this milestone 🔥🇮🇳@Paytm #INDvENG #TeamIndia #PinkBallTest

Follow the match 👉 https://t.co/9HjQB6TZyX pic.twitter.com/QyvRUr9e4Y

— BCCI (@BCCI) February 25, 2021