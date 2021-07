टीम इंडिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG Test Series 2021) अपनी तैयारियों में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं. वह 4 अगस्त से शुरू होने वाली इस टेस्ट सीरीज से पहले काउंटी क्रिकेट खेलकर यहां के हालात से अपना तालमेल बिठाना चाह रहे हैं. हालांकि काउंटी क्रिकेट खेलने से पहले अश्विन को इंग्लैंड से वर्किंग वीजा मिलने का इंतजार है. अगर उनका यह कार्य वीजा समय से मिल जाता है तो वह सरे की ओर से फर्स्ट क्लास मुकाबला खेलते दिखाई देंगे. Also Read - IND vs ENG: टीम इंडिया के लिए प्रैक्टिस मैच का प्रबंध करने में जुटा है ECB

अगर इस ऑफ स्पिनर को अगले दो-तीन दिन में यह वीजा मिल जाता है तो वह 11 जुलाई से शरू होने वाले सरे के काउंटी मुकाबले में उतर सकते हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद टीम के अपने अन्य साथियों की तरह अश्विन भी ब्रिटेन में छुट्टियों पर हैं. वह इससे पहले नॉटिंघमशर और वॉरसेस्टरशर की ओर से खेल चुके हैं. Also Read - IND vs ENG Test Series- गेंद की 'हरकत' शुरू होते ही मुश्किल में होगी टीम इंडिया: Alastair Cook

अश्विन को अगर समरसेट के खिलाफ द ओवल में होने वाले सरे के मुकाबले के लिए कार्य वीजा मिल जाता है तो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज से पहले मैच प्रैक्टिस का बेशकीमती मौका मिल जाएगा. द ओवल भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के चौथे मैच की मेजबानी करेगा. Also Read - विराट कोहली ने WTC Final की जगह बेस्‍ट ऑफ थ्री की कभी नहीं रखी थी डिमांड: रविचंद्रन अश्विन

‘ईएसपीएनक्रिकइंफो’ की खबर में दावा किया गया है कि दोनों पक्षों (अश्विन और सरे) को भरोसा है कि 11 जुलाई से शुरू हो रहे मैच से पहले औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल गंवाने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा था कि टीम ने खिताबी मुकाबले से पहले प्रथम श्रेणी मैच की मांग की थी लेकिन उन्हें नहीं पता कि किस कारण से ऐसा नहीं हुआ. भारत को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले अभ्यास मैच खेलने की उम्मीद है.

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) पहले ही कह चुका है कि उसकी योजना टेस्ट सीरीज से पहले भारत के लिए काउंटी की संयुक्त टीम के खिलाफ अभ्यास मैच के आयोजन की है. भारतीय खिलाड़ी अभी 20 दिन के विश्राम पर हैं और 14 जुलाई को दोबारा एकत्रित होंगे.