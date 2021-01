टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) अंगूठे में लगी चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG Test Series) पूरी टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुआ यह ऑलराउंडर खिलाड़ी शानदार फॉर्म में था. उम्मीद की जा रही थी कि यह स्टार खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट तक फिट हो जाएगा. लेकिन अब साफ हो गया है कि वह इस टेस्ट सीरीज के दौरान पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगे और उन्हें बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकैडमी (NCA) में रिहैब के लिए जाना होगा. Also Read - IND vs ENG: पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, Ishant Sharma और Hardik Pandya की वापसी

जडेजा (Ravindra Jadeja Injury Update) ने सिडनी टेस्ट में चोटिल होने से पहले उन्होंने मेलबर्न और सिडनी में शानदार प्रदर्शन कर अपनी छाप छोड़ी थी. सिडनी में उन्हें बल्लेबाजी के दौरान मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) की एक गेंद उनके बाएं हाथ के अंगूठे पर जा लगी थी. इसके चलते उनका अंगूठा फ्रैक्चर होकर अपने स्थान से उतर गया. भारतीय चयनकर्ताओं ने अभी पहले दो टेस्ट के लिए ही टीम का ऐलान किया था, जिसमें इस चोटिल खिलाड़ी को पहले ही जगह नहीं मिली थी.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI से जुड़े एक सूत्र ने जानकारी दी है कि फिलहाल यह साफ है कि जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. इसके अलावा सीमित ओवरों की सीरीज (टी20i और वनडे) तक वह पूरी तरह फिट हो पाएंगे या नहीं. इस पर निर्णय बाद में लिया जाएगा.

इस सूत्र ने बताया, ‘वह टेस्ट सीरीज से बाहर हैं और उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए 6 सप्ताह से ज्यादा समय लगेगा. चयनकर्ता इस पर बाद में निर्णय लेंगे कि उन्हें छोटे फॉर्मेट वाली सीरीज के लिए चुना जाए या नहीं.’ भारत और इंग्लैंड की टीमें 5 फरवरी से 4 टेस्ट मैच की सीरीज की शुरुआत चेन्नई में करेंगी. इसके बाद दोनों टीमें यहां 5 टी20i और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगी. टेस्ट सीरीज के पहले दो मैच चेन्नई में खेले जाएंगे, जबकि अंतिम 2 मैच अहमदाबाद में आयोजित होंगे.