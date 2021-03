Rishabh Pant’s reverse Six on Jofra Archer Ball: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत ने इंग्लिश तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की फर्राटेदार गेंद पर वो किया जिससे फैन्‍स के मन में जेम्‍स एंडरसन की याद ताजा हो गई. रिषभ पंत ने करीब 150 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आ रही गेंद पर रिवर्स शॉट खेला और छकका लगाया. Also Read - India vs England, 1st T20I: विराट कोहली के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा बार '0' पर OUT

जोफ्रा आर्चर ने कभी उम्‍मीद नहीं की होगी कि कोई बल्‍लेबाज उनकी गेंद पर रिवर्स खेलने का साहस भी कर सकता है. ऐसा करना आमतौर पर काफी जोखिम भरा होता है क्‍योंकि इसपर खुद को गेंद लगने का खतरा काफी अधिक होता है. Also Read - IND vs ENG: T20i मैच से पहले Hardik Pandya ने किया अपने पिता को याद, लिखी- यह दिल जीतने वाली बात

चौथे ओवर की पांचवीं गेंद पर रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने रिवर्स शॉट लगाया. गेंद बल्‍ले के बीचों बीच लगने के बाद विकेटकीपर और स्लिप के ऊपर से सीधे छक्‍के के लिए गई. पंत के इस शानदार शॉट का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. फैन्‍स इसपर काफी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. Also Read - India vs England, 1st T20I: विराट कोहली T20I में तीसरी बार 'शून्य' पर आउट

First Anderson now Archer. Result remains the same against Pant. #INDvEND pic.twitter.com/dd04DtKT6X

— S I D D H A R T H (@breakingbadass) March 12, 2021