रिषभ पंत ने इंग्‍लैंड के खिलाफ चौथे टेस्‍ट मैच के दूसरे दिन शानदार शतक जड़ मैच का रुख पलट दिया. एक वक्‍त पर ऐसा लग रहा था कि भारत इंग्लिश टीम से बुरी तरह पिछड़ जाएगा. हालांकि पंत और सुंदर की शानदार पारियों के दम पर भारत ने मेहमान टीम पर 160 रनों की बढ़त बना ली है. Also Read - IND vs ENG: Washington Sundar की अतिसुंदर पारी, लेकिन शतक से चूके

सोशल मीडिया पर इस वक्‍त फैन्‍स रिषभ पंत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसी बीच पंत का एक पुराना फोटो भी एकाएक वायरल हो गया. इस फोटो में पंत भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा से ऑटोग्राफ लेते हुए नजर आ रहे हैं. एक ऐसा ही फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं जिसमें नेहरा जी भारतीय कप्‍तान विराट कोहली को ऑटोग्रॉफ दे रहे हैं. Also Read - India vs England 4th Test, Day 3 LIVE: इंग्लैंड को तीसरा झटका, सिबली भी OUT! ENG: 20/3

फैन्‍स के एक धड़े का मानना है कि जो भी जूनियर खिलाड़ी आशीष नेहर से ऑटोग्रॉफ पाता है वो भारतीय टीम में जगह पाकर बड़ा खिलाड़ी बनात है. आइये हम आपको कुछ ऐसे ही ट्वीट से रूबरू कराते हैं. Also Read - INDvENG: 2019 से एक भी शतक नहीं बना पाएं हैं विराट कोहली, अब दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

We saw a similar picture of young Kohli too. So…..you know the secret recipe now 🥳🤩 https://t.co/U1z5o7iLoB — Aakash Chopra (@cricketaakash) March 5, 2021