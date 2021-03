टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने गुरुवार को जैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ अपना 11वां रन पूरा किया उन्होंने टी20 करियर में अपने 9000 रन का आंकड़ा छू लिया. यह उपलब्धि हासिल करने वाले रोहित भारत के दूसरे और दुनिया के कुल 9वें बल्लेबाज हैं. भारत में उनसे आगे रन मशीन कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) हैं, जिनके नाम इस मैच से पहले 9650* रन हैं. Also Read - India vs England, 4th T20I: ईशान किशन को क्यों नहीं दिया Playing XI में मौका, खुद कप्तान Virat Kohli ने किया खुलासा

रोहित ने मैदान पर उतरते ही मैच की पहली 5 गेंदों पर यह उपलब्धि अपने नाम कर ली. इंग्लैंड की ओर से मैच का पहला ओवर आदिल रशीद फेंकने आए थे. स्टार बल्लेबाज रोहित ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर भारतीय पारी की शुरुआत की. इसके बाद दूसरी गेंद डॉट खेली और तीसरी पर चौका जड़ा, और चौथी गेंद डॉट खेलने के बाद उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक रन दौड़कर पूरा करते ही यह उपलब्धि अपने नाम कर ली. हालांकि वह 12 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हो गए. Also Read - India vs England, 4th T20I: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी फील्डिंग, Ishan Kishan टीम से OUT

मॉर्डन डे क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार रोहित ने यह उपलब्धि अपने 342वें मैच की 329वीं पारी में हासिल की. उन्होंने भारतीय टीम समेत कुल 6 टीमों के लिए खेलकर अपने ये 9000 रन बनाए हैं. इस फेहरिस्त में सबसे आगे वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) हैं, जिनके नाम 13720* रन हैं. इन 9000 रनों में से उन्होंने टीम इंडिया के लिए अब तक 2800* रन बनाए हैं. Also Read - इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सबसे महान कप्तान हैं इयोन मोर्गन: एंड्रयू फ्लिंटॉफ

इसके अलावा इस फॉर्मेट में उनके सर्वाधिक रन आईपीएल से आए हैं. उन्होंने आईपीएल में कुल 200 मैच खेले हैं और उनके नाम 5230* रन हैं. 34 वर्षीय रोहित ने इस फॉर्मेट में अभी तक कुल 6 शतक बनाए हैं, जिनमें से 4 शतक इंटरनेशनल लेवल पर अपने नाम किए हैं.

वह अपने 13 साल के आईपीएल करियर में अभी तक दो टीमों के लिए खेले हैं. उन्होंने डेक्कन चार्जर्स से अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद से वह लगातार मुंबई इंडियंस के साथ बने हुए हैं. अपनी कप्तानी में वह मुंबई को सर्वाधिक 5 आईपीएल खिताब जिताने वाले इकलौते कप्तान हैं. इसके अलावा यह स्टार बल्लेबाज घरलू क्रिकेट में भारत A, इंडियंस और मुंबई के लिए भी खूब खेले हैं.