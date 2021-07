भारत और इंग्लैंड (India vs England Test Series) के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने में भले अभी एक महीने से भी ज्यादा का समय हो. लेकिन टीम इंडिया के लिए यह खबर अच्छी नहीं है. टीम के उभरते हुए युवा ओपनर शुबमन गिल (Shubman Gill) चोटिल हो गए हैं और ऐसी खबरें हैं कि वह इस पूरे दौरे से बाहर हो सकते हैं. हालांकि बीसीसीआई (BCCI) ने अभी अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है. Also Read - INDw vs ENGw: दूसरा वनडे भी हारी टीम इंडिया, धीमी बैटिंग जिम्मेदार

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुबमन गिल को या तो काफ (पिंडली की मांसपेशी) या फिर हैमस्ट्रिंग (जांघ के पीछे की मांसपेशी) में चोट लगी है. यह चोट उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के दौरान लगी थी. Also Read - दोस्तो संग Euro Cup मैच देखने पहुंचे Rishabh Pant, पोस्ट की तस्वीरें

भारतीय टीम मैनेजमेंट से जुड़े एक सूत्र ने जानकारी दी कि इस चोट से शुबमन फिलहाल बहुत निराश हैं. यह गंभीर चोट लग रही है. बीसीसीआई इंग्लैंड में ही किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क गिल का इलाज वहीं कराना चाहता है. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह इस सीरीज की शुरुआत तक फिट हो जाएंगे. लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं लगता. शायद उन्हें सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है. Also Read - इंग्लैंड के खिलाफ Shubman Gill नहीं Mayank Agarwal को मिलना चाहिए मौका: Sunil Gavaskar

हालांकि भारतीय टीम के पास मंयक अग्रवाल और केएल राहुल के रूप में पहले से ही ओपनिंग के लिए रिजर्व बल्लेबाज मौजूद हैं. इसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन भी टीम के साथ रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर इंग्लैंड गए हैं. ऐसे में भारतीय टीम के पास गिल की जगह भरने के लिए कुछ अच्छे विकल्प मौजूद हैं.