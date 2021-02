हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नया कीर्तिमान रच कर भारत लौटे अंजिक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की चेन्नई टेस्ट से पहले हर जुबान पर तारीफ थी. लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ (India vs England Test Series) पहले टेस्ट में रहाणे बुरी तरह फ्लॉप रहे और दोनों पारियों में वह सिर्फ 1 ही रन बना पाए. भारतीय टीम को उनकी बल्लेबाजी से काफी आस थी लेकिन रहाणे ने उसे निराश किया है. रहाणे के प्रदर्शन पर कई क्रिकेट पंडितों ने सवाल उठाए हैं. लेकिन कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अपने इस उपकप्तान का समर्थन किया है और कहा कि वह हमारे लिए टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) जितने ही उपयोगी हैं. Also Read - IND vs ENG: इंग्लैंड से भारत हारा, Kevin Pietersen ने हिंदी में ट्वीट कर जख्मों पर यूं रगड़ा नमक

भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में 227 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा है. मैच के बाद भारतीय कप्तान ने मीडिया से बातचीत की. जब कोहली से रहाणे की फॉर्म पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस खिलाड़ी पर अपना पूरा भरोसा जताते हुए अपना समर्थन दिया है. विराट ने रहाणे को अपनी टीम का 'इम्पैक्ट प्लेयर' (छाप छोड़ने वाला खिलाड़ी) करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह टेस्ट सीरीज जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी रहाणे हमारी टीम के लिए पुजारा (चेतेश्वर) जितने ही उपयोगी बने रहेंगे.

My issue with Rahane the captain is Rahane the batsman.

My issue with Rahane the captain is Rahane the batsman.

After that 100 in Melbourne his scores are – 27*, 22, 4, 37, 24, 1 & 0. After a 100, class players carry their form & carry the burden of players out of form. #INDvENG

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) February 9, 2021