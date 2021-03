India vs England T20i Series: दुनिया में मिस्ट्री स्पिनर के रूप में अपनी पहचान बना रहे युवा गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) एक बार फिर फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए हैं. 29 वर्षीय इस गेंदबाज को इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG T20i Series) शुक्रवार से शुरू हो रही 5 टी20i मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुना गया था. लेकिन वह भारतीय टीम में खेलने के लिए जरूरी फिटनेस टेस्ट को पास करने में नाकाम रहे. इससे पहले उन्होंने कुछ दिन पहले भी फिटनेस टेस्ट दिया था, तब भी वह फेल हो गए थे. फिटनेस टेस्ट में फेल होने का मतलब है कि वह आगामी टी20i सीरीज से बाहर हो गए हैं. Also Read - India vs England T20i: विराट कोहली के सामने आने वाली है बड़ी चुनौती, इन 6 खिलाड़ियों में से इंग्लैंड के खिलाफ किसे देंगे Playing XI में जगह

यह दूसरा मौका है, जब वरुण को टी20i फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया में मौका मिला था. लेकिन 29 वर्षीय यह गेंदबाज अपनी खराब फिटनेस के कारण टीम से नहीं जुड़ पाया है. इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही इस सीरीज के लिए उन्हें दो बार अपनी फिटनेस साबित करने का मौका मिला था. इससे पहले नवंबर 2020 में पहली बार उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20i सीरीज के लिए टीम में मौका मिला था लेकिन तब वह कंधे की चोट से जूझने के कारण उस दौरे का हिस्सा नहीं बन पाए थे. बाद में सिलेक्टर्स ने वरुण की जगह तेज गेंदबाज टी. नटराजन (T. Natarajan) को मौका दिया था. Also Read - इस बार भी टीम इंडिया में अपना डेब्यू नहीं कर पाएंगे Varun Chakravarthy! हैरान करने वाली है वजह

वरुण अपनी फिटनेस में सुधार के मकसद से नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में थे. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘वरुण चक्रवर्ती को चुना गया था क्योंकि वह कंधे की चोट से उबर गए थे, जिसके कारण वह ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर थे. उन्होंने एनसीए में रिहैबिलिटेशन पूरा किया और सामान्य रूप से गेंद थ्रो कर रहे थे. Also Read - India vs England T20I squad: सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और राहुल तेवतिया पहली बार टीम में शामिल

उन्होंने कहा, हालांकि वह कम से कम 2 बार यो-यो परीक्षण पास करने में विफल रहा जिसमें उसे दो किलोमीटर (2 Km Running) दौड़ना था. अब सवाल यह उठ रहा है कि चेतन शर्मा (Chetan Sharma) की अगुआई वाली चयन समिति ने ऐसे खिलाड़ी का चयन क्यों किया, जो अक्तूबर के बाद अपने राज्य तमिलनाडु के लिए भी कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है.

सूत्र ने कहा, ‘हम समझ सकते हैं कि मुश्ताक अली (टी20 चैंपियनशिप) के दौरान वह रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे. लेकिन फिर वह विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy 2021) में भी एक भी मैच नहीं खेले. आप 5 महीने पहले खेले गए मैचों के आधार पर उसकी मैच फिटनेस कैसे परख सकते हैं. मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती चयनकर्ताओं के लिए सबक हैं.’

उन्होंने कहा, ‘अगर कोई खिलाड़ी भारतीय टीम द्वारा स्थापित मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो सिर्फ उसकी गेंदबाजी ही चयन का आधार नहीं हो सकती.’ पता चला है कि राहुल चाहर (Rahul Chahar) को टीम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वह टेस्ट सीरीज की शुरुआत से ही जैविक रूप से सुरक्षित माहौल का हिस्सा हैं.

इसके अलावा तेज गेंदबाज टी. नटराजन भी इस सीरीज के शुरुआती हिस्से में नहीं खेल पाएंगे. नटराजन कंधे की चोट के कारण फिलहाल एनसीए में रिहैबलीटेशन में हैं. एनसीए के चिकित्सा कर्मचारी नटराजन की फिटनेस हासिल करने में मदद कर रहे हैं, जिससे कि वह कम से कम सीरीज के दूसरे हाफ में खेल सके.

इनपुट : PTI