अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG T20i Series) खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में एक बार फिर टीम इंडिया हार गई. भारत ने यहां पहले बैटिंग करते हुए 156 रन बनाए थे, जिसे इंग्लैंड की टीम ने जोस बटलर (Jos Buttler) की तूफानी बैटिंग की मदद से 8 विकेट से यह अपने नाम कर लिया. भारतीय टीम की चिंता ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) की फॉर्म को लेकर भी है, जो इस सीरीज के पहले 3 मैचों में बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं. मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने उनकी फॉर्म पर भी बात की.

भारतीय कप्तान ने कहा, 'वह हमारे चैंपियन खिलाड़ी हैं. अगर आप उनके बीते 2-3 साल के आंकड़े देखें तो वह टी20 में किसी भी और खिलाड़ी से बेहतर ही नजर आएंगे. वह रोहित (शर्मा) के साथ आगे भी टॉप ऑर्डर में हमारे मुख्य बल्लेबाज के रूप में बने रहेंगे. हमें उनकी फॉर्म को लेकर कोई चिंता नहीं है.'

कोहली ने कहा, 'यह इस फॉर्मेट में सिर्फ 5 या 6 बॉलों की बात है. इसके बाद आप अपनी लय में लौट आते हैं.' बता दें राहुल इस सीरीज में अब तक 3 पारियों में सिर्फ 1 रन ही बना पाए हैं. पिछली 2 पारियों में तो वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं.

भारतीय टीम ने इस सीरीज के पहले दो टी20 मैचों में स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को आराम दिया था. इसके अलावा दूसरे टी20 मैच में उसने शिखर धवन की जगह ओपनिंग पर झारखंड के बल्लेबाज ईशान किशन को डेब्यू मैच में ओपनिंग का मौका दिया था. इस मैच में ईशान ने धमाकेदार फिफ्टी जड़कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. लेकिन रोहित की वापसी के बाद ईशान को नंबर 3 पर खिलाया गया.

इसके अलावा वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर में खत्म हुई टी20 सीरीज के आखिरी मैच में भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे. इस तरह वह अपनी पिछली 4 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 3 बार 0 पर आउट हुए हैं और सिर्फ 1 रन ही बना पाए हैं. लेकिन विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि राहुल के फ्लॉप शो के बावजूद अभी टीम में उनकी जगह पर कोई खतरा नहीं है और वह सीरीज के बाकी मैचों में भी रोहित के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे.