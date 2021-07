इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (IND vs ENG Test Series) से पहले टीम इंडिया मंगलवार (20 जुलाई) से इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप XI के खिलाफ एक तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलेगी. कोरोना वायरस को देखते हुए इस मैच में दर्शकों की मैदान में एंट्री की इजाजत नहीं होगी. यह अभ्यास मैच डरहम के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा. डरहम क्रिकेट ने इसका ऐलान कर दिया है.Also Read - हमें ये स्‍वीकार करना होगा Virat Kohli के नेतृत्‍व में भारतीय टीम चयन में स्‍पष्‍टता नहीं है: मोहम्‍मद कैफ

भारत के इंग्लैंड दौरे का जब ऐलान किया गया था, तब उसके शेड्यूल में कोई प्रैक्टिस मैच शामिल नहीं था. लेकिन यहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final 2021) का फाइनल मैच हारने के बाद जब कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने प्रैक्टिस मैच न होने पर सवाल उठाए तो इसके बाद बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) से एक प्रैक्टिस मैच देने की प्रार्थना की थी.

डरहम काउंटी क्रिकेट ने बयान जारी कर कहा, 'हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमीरात रिवरसाइड भारत और काउंटी चैंपियनशिप एकादश (India vs County Championship XI Practice Match) के बीच अभ्यास मैच की मेजबानी करेगा.'

Emirates Riverside will host a County Championship XI v India in a three-day behind closed doors warm up game starting on Tuesday.

This game will be available to watch via Durham Cricket youtube.#ForTheNorth #TeamIndia #IndiaCricket

— Durham Cricket (@DurhamCricket) July 14, 2021