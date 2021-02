चेन्नई टेस्ट (Chennai Test) मैच जीतकर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने टीम की इस कामयाबी पर खुशी जाहिर की है. इसके साथ ही उन्होंने इस पिच की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि दूसरे टेस्ट मैच में जीत के लिए उनकी टीम ने काफी धैर्य और जज्बा दिखाया. यहां टॉस (Virat Kohli on Toss) उतना महत्वपूर्ण नहीं था. स्पिन को मदद दे रही इस पिच (Pitch of Chennai Test) पर भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों की करारी शिकस्त देकर 4 टेस्ट की इस सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. Also Read - ICC Test Championship में खेलने के लिए भारत के पास बचे हैं दो विकल्प, इंग्लैंड के पास सिर्फ एक

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने इस पिच की कड़ी आलोचना की थी. कोहली ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘हम पिच पर स्पिन और उछाल देखकर घबराए नहीं. हमने मैच में धैर्य दिखाया और 600 से अधिक रन बनाए. हम जानते हैं कि अगर हम इतने रन बनाते हैं तो हमारे गेंदबाज अपना काम बखूबी करेंगे.’ Also Read - IND vs ENG: जीत के बाद R. Ashwin ने बताया, इंग्लैंड से कहां हो गई गलती

बता दें इंग्लैंड के पूर्व स्टार बल्लेबाज केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने पहले दिन से ही पिच से मिल रही ‘टर्न’ का मजाक उड़ाया था और इसे टेस्ट मैच के लिए ‘हिम्मत’ वाली पिच करार दिया था क्योंकि अगर भारतीय टीम टॉस हारती तो उसे बाद में बल्लेबाजी करनी पड़ती. Also Read - India vs England: अक्षर पटेल ने लिया पहला 5-विकेट हॉल, टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज की

कोहली ने कहा कि यहां (टॉस) अधिक मायने नहीं रखता था. अगर आपने हमारी दूसरी पारी को देखी होगा तो हमने करीब 300 रन बनाए थे. टॉस कोई भी जीतता इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता.’

इस बीच भारतीय कप्तान ने स्टेडियम में दर्शकों की वापसी की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि फैन्स के सामने खेलने से उनकी टीम को बड़ी जीत दर्ज करने में मदद मिली क्योंकि घरेलू दर्शकों के सामने खेलने से टीम का हौसला बढ़ा था. कोवड-19 महामारी से जुड़े प्रतिबंधों के कारण पहला मैच दर्शकों के बिना खेला गया था.

कोहली ने विकेट के पीछे शानदार काम करने के लिए ऋषभ पंत की तारीफ की जिनकी ऑस्ट्रेलिया में काफी आलोचना हुई थी. कप्तान कोहली ने कहा, ‘पंत ने ऑस्ट्रेलिया में काफी मेहनत की है. उन्होंने अपना वजन काफी कम किया है और यह उनके प्रदर्शन में दिखता है. कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम की घरेलू सरजमीं पर यह यह 21वीं जीत थी, जिससे उन्होंने करिश्माई कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली.

